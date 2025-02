Kadin e empresários turcos assinaram uma série de testemunhas de Mous de Pabowo e Erdogan

Yakarta, vivo – A Câmara de Comércio da Indonésia e a Indonésia (Kadin) assinarão uma série de memorando de compreensão Compreensão do memorando (MoU) com empreendedores turcos.

Leia também: O estacionamento é 100 % obrigatório na Indonésia, essa é a esperança de Kadin

Com base no acordo do evento recebido VIVAO presidente Pabowo Subianto e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan participarão do fórum de negócios da Indonésia-Turkiye no Ritz Calton Hotel, Mega Kuningan Yakarta.

Neste evento, também será realizada uma série de signatários de MOU. Primeiro, entre a International Shipping e Tais Gemi insae teknoloji (estaleiro Tais), que explorar oportunidades para a colaboração da fabricação de AX, tecnologia do estaleiro e o desenvolvimento de estaleiros.

Leia também: Pabowo Puji Erdogan como amigos e irmãos: um presidente de alto nível

 Vice -Presidente do Coordenador da Organização e Comunicação de Kadin Indonésia, Erwin Aksa

Segundo, a assinatura do acordo -quadro entre Havelsan e Pt Dirgantar Indonésia, para avisos de aviões e comando iniciais.

Leia também: Kadin procura aumentar

Os três acordos de cooperação estratégica entre Havelsan e PT irão dirgantar a Indonésia para o desenvolvimento conjunto do simulador de aeronaves CN235 para a Indonésia e o mercado internacional. Os quatro contratos de aquisição e palestras entre o PT Karya Husada Prima (Karsada), a SBC Capital e o Gap Insaat para projetos hospitalares na Indonésia.

 Doca. Especial, o presidente Pabowo Subianto recebeu uma visita de estado do presidente de Türkiye, Erdogan Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

Então, a cooperação entre Pt Pal Indonésia e Tais Gemi Insa Ve Teknoloji (Tais Shipyard) na construção de duas unidades de fisate de classe We -bul na PT Pal Indonésia.

Enquanto a seis cooperação entre o PT Pal Indonésia com Tais Gemi Insa Ve Teknoloji (Tais Ayugyard) em apoio Cadeia de mantimentos PT PAL Hospital Ship.