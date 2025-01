Kadin e Índia cooperarão no setor de tecnologia da saúde

Jacarta, Viva -Câmara de Comércio Industrial da Indonésia (Kadin) e Confederação da Indústria Indiana (CII) realizadas, Fórum de CEOs Índia-Indonésia em Nova Delhi, Índia. Neste fórum, os dois países comprometem-se a trabalhar juntos no sector económico para se tornarem um dos maiores países do mundo.

Kadin em seu comunicado oficial disse que há cinco setores que serão cooperados. Estes incluem HeathCare, Alimentação e Agricultura, Manufatura, Energia e Tecnologia.

“Os dois países querem trabalhar juntos no setor económico para apoiar o objetivo de se tornar o terceiro maior país do mundo até 2030 para a Índia, e as sete maiores economias do mundo para a Indonésia no mesmo ano”, disse Kadin no sábado, sábado, janeiro. 25, 2025.

 Presidente da Kadin Indonésia, Anindya Bakrie na Conferência Nacional de Consolidação da Associação Kadin da Indonésia.

A assinatura conjunta entre os dois países do CEO do Fórum foi realizada pelo presidente do indonésio Kadin Anindya Novyan Bakrie e pelo presidente do CII Ajay Shriram.

De acordo com um documento de declaração conjunta, explica-se que a Indonésia se tornou o segundo maior parceiro comercial da Índia na região da ASEAN. O comércio bilateral aumentou significativamente, passando de 4,3 mil milhões de dólares em 2005-2006 para 38,84 mil milhões de dólares em 2022-2023 e 29,40 mil milhões de dólares em 2023-2024.

A Índia é o maior consumidor dos recursos naturais da Indonésia, sendo o segundo maior comprador de carvão e o maior importador de óleo de palma bruto da Indonésia. Além disso, a Índia também importa minerais, borracha, papel e celulose e hidrocarbonetos da Indonésia.

Em contraste, a Índia exporta vários produtos para a Indonésia, incluindo produtos petrolíferos processados, veículos comerciais, equipamentos de telecomunicações, produtos agrícolas, carne bovina, aço e produtos plásticos.

“Esta declaração conjunta reflecte a visão e a determinação conjunta da Índia e da Indonésia em promover as relações comerciais entre os dois países vizinhos e partilhar o espaço geográfico e a conectividade cultural. Acreditamos que os nossos dois países podem fortalecer conjuntamente a nossa economia e contribuir para o crescimento e prosperidade regionais. “, escreveu o comunicado conjunto.

 A reunião de Kadin na Indonésia foi presidida por Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Por esta razão, Kadin e CII pediram aos dois respectivos governos que priorizassem o comércio e o investimento bidirecionais e incluíssem muitos novos campos de cooperação no Novo Mundo.

“Encorajamos relações estreitas para abordar questões comerciais bilaterais e facilitar parcerias em avanços tecnológicos, desenvolvimento sustentável e crescimento inclusivo”, acrescentou.