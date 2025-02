Kadin e o Ministério do PKP colaboraram, o Programa de Alvo de Anindya Bakrie Pede

Yakarta, vivo -Aquecedor da Indonésia Kadin, Anindya Bakrie disse que Kadin Indonésia apóia firmemente o programa 3 milhões da câmara previsto pelo governo de Pabowo-Gibran. Segundo ele, isso ocorre porque, ao longo da história da Indonésia, foi estabelecido como país, esta é uma oportunidade para as pessoas de baixa renda (MBR) conseguirem uma casa.

Este programa de 3 milhões de casas foi facilitado com vários incentivos e confortos do governo, destinado a mais MBRs finalmente ter uma residência.

“Porque (no programa de 3 milhões de casas), os incentivos são extraordinários. O IVA é eliminado. Então também o nome do IMB, agora o PBG também é eliminado. Depois, há 5 % para o BPHTB também eliminado”, disse Anindya em Menara Kadin, Área de Kuningan, South Yakarta, quinta -feira, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

“Agora, esse é um exemplo de que esse programa é muito inovador e realmente tem bons incentivos”, disse ele.



Por outro lado, Anindya admitiu que realmente apreciava o Ministro das Áreas de Habitação e Liquidação (PKP), Maruarar Sirit Aias Ara, que continuou a aumentar o programa. Embora o orçamento do ministério em 2025 tenha sido reduzido de Rp 5,2 bilhões para cerca de 1,6 bilhão de RP.

“Mas, ao colaborar, tenho certeza de que os resultados podem ser alcançados”, disse Anindya.

Embora ele tenha reconhecido que não era fácil, dado o objetivo que ele teve que perseguir, alcançou 3 milhões de casas por ano, mas Anindya enfatizou que era aí que o papel de Kadin foi testado como Câmara de Comércio e Indústria.

O objetivo não é outro senão os interesses da comunidade, do estado e da indústria, que neste caso são representados por pequenos empreendedores no setor habitacional, podem ser realmente acomodados com a realização do objetivo dos 3 milhões de programas de casas.

“É aqui que Kadin deve pensar nos interesses da comunidade em geral, pensar no país, mas também fazer industrialização para que os empreendedores também possam se tornar ótimos. Não empreendedores que já são grandes, mas empresários iniciantes, empresários médios”, disse ele .