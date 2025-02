Kadin fez um projeto piloto de alimentação nutricional gratuito

Yakarta, vivo – A Câmara de Comércio e Indústria da Indonésia (Kadin) declarou que realizaria um alias do projeto piloto Projeto piloto Numige Eat GRATUITO (MBG) envolvendo Kadin Regional.

Presidente da Indústria da Câmara de Comércio e da Indonésia (Kadin), Anindya Bakrie, Tarifa, o Programa de Alimentos Nutritais Livres (MBG) pode aumentar o crescimento econômico da Indonésia.

“Kadin é muito bem -vindo porque pode ajudar a transmissão subsequente em vez de agricultura e até pescar. Para que nossos membros, os empresários mais e a cooperativa possam participar”, disse Anindya no Gabinete do Conselho Econômico Nacional (Den) na quinta -feira, 13 de fevereiro, 13 , 2025.

Anin foi tão apelidado que seu apelido disse que, neste programa MBG Kadin, ele poderia participar do cumprimento de ingredientes alimentares, como ovos de frango, carne de frango, legumes, arroz.

 O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, revisou o programa MBG em SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Bogor City (Foto Fonte: Cahyo – Escritório de Imprensa do Secretariado Presidencial)

“Então isso está realmente discutindo como queremos fazer um piloto, como fazer Cadeia de mantimentos Bem para um distrito. Agora tentaremos fazer um exemplo para estudar juntos “, disse ele.

Enquanto isso, o vice -presidente do coordenador de investimentos, a transmissão subsequente e o ambiente de Kadin, Bobby Gafur Umar, disse que em três meses o Kadin o faria Projeto piloto Mbg.

“Então acreditamos que em 3 meses haverá um Projeto piloto“Sim, somos todos consolidação, e esperamos que isso possa ser replicado em outras regiões”, disse ele.

Bobby disse que, incentivando o programa MBG, Kadin tinha Kadinda, que se estendia por toda a província da Indonésia.

 SMK KI HAJAR DEWANTORO TANGANHEANG Alunos quando eles comem o menu MBG Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

“Eu acho que este Kadin tem uma rede em Kadinda-Kadinda em todas as províncias da Indonésia, Kadin não é apenas um grande empreendedor. Então, vemos o programa de principal prioridade de Kadin, um dos quais é apoiar esse programa de alimentos nutricionais gratuito”, acrescentou.

Para obter informações, isso foi transmitido após se reunir com o Presidente do Conselho Econômico Nacional (den) Luhut Bines Panjaitan. Nesse caso, foi acompanhado pelo vice -presidente do coordenador de investimentos, renda e meio ambiente de Kadin, Bobby Gafur Umar e vice -presidente do coordenador de infraestrutura e desenvolvimento de sentimentos, Carmelita Hartoto.