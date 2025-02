Kadin revelou a colaboração do setor de pesca com o KKP, um dos quais era para apoiar o MBG

Yakarta, vivo – O presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie e sua equipe, mantiveram uma audiência com o ministro de Assuntos Marítimos e Pescas, Sakti Wahyu Trenggon. Naquela ocasião, foram discutidas várias questões relacionadas ao potencial do setor marítimo e pesqueiro que poderiam ser cooperadas por ambas as partes.

Representando Anindya Bakrie, vice -presidente (WKU) da Kadin Maritime and Fisheries, Yugi Prayanto admitiu, o Ministério do KP havia oferecido uma série de oportunidades de cooperação com Kadin, para se tornar um parceiro estratégico do governo com relação a esses esforços.

“Então, o ponto é que nos é oferecida várias oportunidades para o ministro e, de acordo com o pedido do presidente e do Sr. Anin, também deve haver um parceiro específico com contrapartida Estamos no setor marítimo e pesqueiro “, disse Yugi no escritório do Ministério de Assuntos e Pescas Marítimas, Central Yakarta, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

 O ministro do KKP, Sakti Wahyu Trenggono, e as autoridades indonésias de Kadin.

De uma série de possível cooperação no setor marítimo e pesqueiro oferecido pelo ministro Trenggono, Yugi disse que Kadin ainda lideraria mais profundamente relacionado a essas ofertas.

“Mas o que já existe ou está acontecendo no setor de pesca de captura, talvez também com algas.

Yugi enfatizou que Kadin Indonésia estava muito pronta para colaborar com o Ministério do KP, para ajudar vários programas do governo, incluindo o Programa de Alimentação Nutritial Gratuita (MBG). Isso ocorre porque os membros da província de Kadin se estendem em 38 regiões da Indonésia, segundo ele, também ficarão muito felizes em receber várias cooperações que podem ser desenvolvidas com o ministério do KP.

“Kadin é um excesso de programas de apoio que são apoiados pelo ministro (trem), porque nós (Kadin) já existem do distrito para o nível provincial, mais tarde exploraremos onde Kadin pode participar”, disse Yugi.

“Como o esperado agora é concreto, mas o que também pode ser replicado em qualquer lugar, e as regiões também obterão os benefícios deste programa. Além disso, temos 100.000 membros em Kadin, por isso devemos estar prontos”, disse ele.