Kai Cenat abraça Kanye West em 2025 Grammys

Kai Cenat Recentemente conhecido e abraçado Kanye West para o 2025 Grammys. Isso chamou a atenção de muitos usuários da Internet que desejam aprender mais sobre como a interação entre os dois se desenvolveu. O Twitch Streamer havia revelado anteriormente a seus fãs através de uma transmissão ao vivo que a cerimônia do Music Awards o convidou para fazer uma transmissão da IRL e expressar sua emoção sobre isso.

Foi assim que ocorreu a interação Grammy do Kai Cenat e Kanye West.

Kai Cenat conhece Kanye West em 2025 Grammys

Na marca de 1 hora, 44 minutos do seu riacho, Kai Cenat foi visto fora do local de 2025 Grammys. Então ele viu Kanye West e seu parceiro Bianca Censori, o que o levou a exclamar com entusiasmo: “Meu Deus!” E sussurrar repetidamente: “Está lá!”

A serpentina de 23 anos se aproximou do Ocidente quando o último recebeu pessoas próximas. “Como você está, sim? O que está acontecendo, Broski? Cenat perguntou a ele Na corrente. Então ele disse ao rapper que o veria no evento hoje à noite. Sua interação parecia amigável.

Kanye West e Kai Cenat estavam sempre envolvidos em uma pequena disputa. Essa disputa ocorreu em 2024, quando o Cenat reclamou de um pacote de roupas enviado por West e sua equipe durante uma transmissão ao vivo. Aqui, ele mencionou que as roupas eram grandes demais e não se encaixavam depois de usá -las para dançar.

West havia ofendido com isso. Isso levou a um Troca tensa entre os dois no Instagram. Aqui, West disse ao Cenat para não tirar sarro de suas roupas, ele disse a ele que era “controlado” e não “brincar com ele”. No entanto, Cenat negou que ele zombou deles, dizendo que “ele mostrou amor instantaneamente” depois de abrir o pacote. O streamer também acrescentou que ele simplesmente solicitou um novo par.

No entanto, West não aceitou a resposta de Cenat e o atingiu, chamando -o de “peão”. Mais tarde, ele o chamou de “planta da indústria” e disse que a serpentina estava em “o lado errado do futuro” em uma aparição em O podcast Download com Justin LaBoy.

Os dois finalmente fizeram as pazes, no entanto. Kai Cenat revelou em uma transmissão ao vivo que West enviou uma mensagem de feliz ano novo. Cenat ficou empolgado e disse repetidamente que a carne acabou. Um Cenat excitado depois enviou mensagens de texto para o rapper.