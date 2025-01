Kai Cenat afirma que Kanye West o convidou para ir ao Japão em meio ao problema

Curioso sobre a conexão inesperada entre Kai Cenat e Kanye West? A estrela do Twitch revelou recentemente alguns detalhes surpreendentes, revelando que os dois passaram de brincadeiras engraçadas online a um possível reencontro na vida real no exterior.

Aqui está o que Kai Cenat compartilhou sobre seu mal-entendido passado, o convite inesperado de Kanye West para o Japão e o que isso pode significar tanto para os fãs do streamer quanto para o magnata da música.

Kai Cenat compartilha detalhes no bate-papo do Twitch sobre Kanye West

Durante um recente Twitch transmissão ao vivoKai Cenat compartilhou com seu público que Kanye West o convidou para visitar o Japão.

“Recebi uma mensagem de Ye”, disse Cenat (via Novo Hip Hop Quente). “Você disse que ele está no Japão e ele disse que eu tinha que parar, mano. Passamos de brigar a amigos, irmão.” O streamer notou sua surpresa com o convite e sugeriu a possibilidade de transmissão ao vivo do Japão. “Eu não vou mentir, irmão. Talvez eu tenha que voltar para o Japão, conversar! Devo retornar ao Japão? ele perguntou a seus telespectadores.

A tensão inicial entre Kai Cenat e Kanye West começou quando Cenat criticou de brincadeira o produto Yeezy enorme que West lhe enviou. “Por que essa camisa é tão grande?” Kai questionou brincando durante uma transmissão. No entanto, West teria se ofendido e respondido online, agravando a situação. As trocas chamaram a atenção dos fãs tanto do streamer quanto do rapper. Apesar do mal-entendido, Cenat confirmou que eles se reconciliaram e agora se dão bem.

Além do convite, Cenat revelou que Kanye West compartilhou recentemente uma história no Instagram apresentando um cavalo de um dos streams de Kai no Twitch. O cavalo foi visto vestindo uma grande peça de mercadoria do próximo álbum de Kanye, Bully. Cenat também mencionou que conversou com o empresário de West, sugerindo uma comunicação contínua sobre uma possível colaboração ou evento de transmissão ao vivo.

O público de Kai Cenat reagiu com entusiasmo à notícia do convite, enquanto alguns manifestaram curiosidade sobre o que a colaboração poderia implicar. Entretanto, Kanye West continua a ser objeto de discurso público, com projetos recentes envolvendo música gerada por IA e disputas legais em curso com a Adidas.

Se o encontro se concretizar, marcaria um cruzamento significativo entre os mundos do streaming e da música. Por enquanto, ambas as personalidades parecem empenhadas em ir além do breve desacordo e em explorar novas oportunidades criativas juntas.