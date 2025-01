Kai Cenat compartilha seu plano de streaming com Kanye West no Japão

Querendo saber o que está por trás dos rumores sobre Kai Cenat e Kanye West formando uma equipe Japão? O popular streamer e ícone da música estão planejando uma colaboração ao vivo no exterior, gerando entusiasmo entre os fãs ansiosos para ver o que esse casal dinâmico pode oferecer.

Vamos nos aprofundar no que sabemos, como seus planos se concretizaram e o que isso pode significar para o álbum BULLY de Ye e para a crescente influência de Cenat.

Kai Cenat e Kanye West farão transmissão no Japão

O streamer Kai Cenat revelou planos de colaborar com Kanye West, agora conhecido como Ye, durante uma próxima viagem ao Japão.

Cenat declarou em um recente transmissão que tem mantido contato diário com Ye, a quem ele descreve como “muito receptivo” e de “muito bom humor”. Ele disse aos telespectadores: “Eu estava ao telefone com Ye. Você está pronto para que eu vá ao Japão, então devemos nos apressar e ir.” Cenat expressou confiança na colaboração, afirmando: “Se eu tivesse que dizer uma porcentagem, provavelmente seria cerca de 90 por cento”.

Este desenvolvimento segue-se a um período de tensão entre os dois, decorrente de um mal-entendido sobre as calças YZY. Cenat confirmou a reconciliação no início deste mês, citando uma mensagem direta de Ye que dizia: “Feliz ano novo, família”. Eufórico, Cenat declarou: “Acabou a carne! A carne acabou! Ele compartilhou sua surpresa com o quão bem suas conversas recentes foram, dizendo: “Eu nunca teria pensado que poderia dizer isso” (via HotNewHipHop).

Cenat também sugeriu um clima de comemoração em torno do próximo álbum de Ye, BULLY, que será seu primeiro lançamento solo desde Donda, de 2021. Durante a transmissão, Cenat disse: “Ele está de muito bom humor, mano. “Sinto que ele está de bom humor porque o álbum está sendo lançado.” Além disso, ele brincou com os fãs com afirmações como: “Parece que temos que fazer as malas. Parece que temos que ir para o Japão.”

A colaboração marca um momento significativo para ambas as figuras, fundindo música e cultura de streaming. Enquanto Ye se concentra em seu álbum, os fãs estão ansiosos para ver se essa tão esperada transmissão acontecerá. O entusiasmo de Cenat e a participação de Ye sinalizam o potencial para um evento notável no Japão.