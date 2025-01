Kai Cenat diz que Drake o bloqueou no meio de Res Kendrick Lamar

Fladela do Twitch popular Kai Cenat Revelou recentemente o motivo Por que o rapper Drake o bloqueou No meio do seu carne com Kendrick Lamar. O Cenat é considerado um dos streamers mais populares entre a geração mais jovem. Em 2024, ele alcançou um marco quando conheceu Drake e teve a oportunidade de ouvir sua música não publicada.

Sem mais delongas, aqui estão todos os detalhes que o Cenat compartilhou sobre por que Drake o bloqueou.

Por que Drake bloqueou o Kai Cenat?

A renomada personalidade da Internet recentemente se sentou para uma entrevista e discutiu suas colaborações com várias celebridades de renome.

Quando perguntado sobre Outdoor Para compartilhar sua memória favorita como streamer desde 2024, Kai Cenat declarou imediatamente que foi quando Drake e Kendrick Lamar ficaram cara a cara e o artista de “Direct Line Bling” supostamente o bloqueou. Em abril de 2024, Cenat foi mencionado Em uma das faixas de Drake filtradas em Lamar, chamado “push -ups (soltar e me dar cinquenta)”.

Mais tarde, em maio, o rapper pediu oficialmente ao streamer para tocar sua outra música “Family Matters” em sua transmissão. Isso trouxe um imenso número de espectadores. No entanto, de acordo com a cerca publicitária, essa amizade em brotamento foi manchada depois que o Cenat descreveu o “The Heart Part 6” de Drake, fraco, o que o torna o último bloco.

Falando sobre o Beef Drake-Kendrick Lamar, Cenat disse: “Essa foi a experiência mais engraçada que tive. Eu não vou mentir. Nunca experimentamos algo assim. Foi uma boa semana. Todos eles tinham suas opiniões. Ele estava literalmente pulando para a corrente e tinha cerca de 60.000 espectadores. Assim que caíram, meu S – T foi demitido a 100.000 ”.

Além disso, o streamer declarou que, em sua opinião, Lamar foi vitorioso em carne bovina com Drake, mas não especificou de que lado ele realmente era. Ele acrescentou: “Estou bem com Drake. Então as pessoas esperariam que o lado de Drake estivesse do lado. Mas eu não vou mentir. Kendrick venceu essa batalha. Estava ok. Eu amei cada segundo.

Kai Cenat também disse que estava apenas “apreciando o momento”, já que os dois artistas estavam jogando novas músicas.