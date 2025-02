Kai Cobra terminou oficialmente ou haverá um spin-off?

Com a recente conclusão de Cobra Kai Temporada 6Os fãs se perguntam se o drama das artes marciais cheio de ação acabou oficialmente. Eles também se perguntam se um spin-off está em processo. A série de seis anos expandiu a história estabelecida em filmes Karated Kid. Ele seguiu as histórias de Daniel Larusso e Johnny Lawrence como um senso de seus respectivos doys, Miyagi-do e Cobra Kai. A série também se concentrou na aula de vários jovens como Sam, Miguel, Robby, Tory e Hawk.

Isso é tudo o que você precisa saber sobre o futuro de Cobra Kai e se acabar.

Kai é acusado após a 6ª temporada?

Sim, Cobra Kai terminou após a 6ª temporada, que foi a última temporada da série.

A sexta temporada concluiu histórias persistentes e resolveu vários arcos de personagens, particularmente os de Daniel Larusso e Johnny Lawrence. O fim viu uma resolução para sua longa rivalidade, mostrando -lhes um tipo de associação. Essa associação viu Daniel e Johnny trocarem seus respectivos estudantes entre seus respectivos dojos e os treinarem em artes marciais ofensivas e defensivas.

Haverá um spin-off de cobra kai?

Um spin-off de Cobra Kai não foi oficialmente iluminado. No entanto, o universo Karate Kid está longe de terminar. Os fãs verão o retorno de Ralph Macchio Daniel Larusso em KaratE Kid: Legends, suave para lançar neste verão. Daniel também se juntará ao Sr. Han, de Jackie Chan, que repete seu papel no garoto karatê de 2010. Os dois terão papéis de apoio como professores do protagonista principal, Li Fong.

Embora um spin-off oficial ainda não tenha sido verde, os criadores da série Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg revelaram idéias para alguns. Eles os revelaram em um Entretenimento semanal entrevista.

Uma das idéias de spin-off chamada “Binário Brothers” se concentraria na vida de Hawk e Demetri em Cal Tech.

As seis temporadas de Cobra Kai estão agora transmitindo na Netflix.