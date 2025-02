Kai North Sumatra oferece 186.296 ingressos para Lebaran Mudik 2025

Enquanto isso, viva – IDUL FITRI 1446 HIJRI/2025 Período de transporte de volta para casa, PT Kereta API Indonésia (KAI) Divisão Regional (Divre) I de Sumatra del Norte, fornece 186.296 ou assentos.

A compra dos passagens de trem Eid de Eid al-Fit 2025 foi inaugurada desde 4 de fevereiro de 2025. Reserve o primeiro dia para o jogo do H-10 LeBaran Homecoming ou em 21 de março de 2025.

“Preparamos 186.296 ingressos para o período de Lebaran por 22 dias”, disse Pt Kai Divre I, gerente de relações públicas do norte de Sumatra, Anwar Solikhin, domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Com isso, as reservas podem ser feitas online no site oficial da KAI e pelo aplicativo Acesso Kai. Para fornecer conveniência para obter passagens de trem durante o LeBaran 2025.

Enquanto isso, essa passagem de trem de LeBaran 2025 pode ser encomendada no H-45 antes da data de partida.

“Então, durante o período de transporte de Lebaran 2025, prepararemos 8.468 ingressos por dia”, disse Anwar Solikhin.

