Kaine diz que os democratas devem fazer anotações da Virgínia depois que a pesquisa constata que o partido tem dificuldades de popularidade

O senador democrata Tim Kaine (Virgínia) disse que o Partido Democrata deve fazer anotações das campanhas na Virgínia depois que uma pesquisa descobriu que o partido estava lutando em popularidade.

Kaine se juntou à CNN “Estado da uniãoNo domingo, onde o apresentador Jake Tapper perguntou sobre uma pesquisa recente na Universidade de Quinnipiac que descobriu que o povo americano tem uma visão desfavorável do Partido Democrata, o mais baixo recebido pelo partido na história da pesquisa.

“Sou virginiano e conheço bem um estado, e não tão bem os outros 49”, disse Kaine. “Na Virgínia, passamos de um dos estados vermelhos de Rubí no país para … tendo votos eleitorais por trás dos democratas cinco eleições consecutivas. Acabei de ganhar minha reação por uma margem considerável contra o oponente republicano selecionado por Donald Trump.

Na Virgínia, disse Kaine, os candidatos democratas se concentram nos problemas que são importantes para as pessoas, particularmente a economia.

“Acho que às vezes os democratas nacionais”, disse ele.

“Nós nos concentramos no governo competente e gerenciamos a economia de uma excelente maneira que se concentra na inovação e progresso”, continuou Kaine. “Temos o que chamamos de” fazer, construir, cultivar “.

Ele criticou os republicanos que falaram sobre reduzir impostos e regulamentação e disse que acredita que os candidatos democratas geralmente não enfatizam como as idéias econômicas realmente implementarão.

“Vamos voltar aos conceitos básicos de pão e manteiga em que as pessoas realmente querem se concentrar, e acho que os democratas podem se sair bem, especialmente quando as tarifas de Donald Trump aumentam seus preços todos os dias”, disse Kaine.

Tapper voltou, argumentando que nem toda Virginia estava escolhendo os candidatos democratas, apontando para o governador Glenn Youngkin, um republicano.

Kaine disse que Youngkin não venceu por uma margem confortável e acredita que os democratas podem vencer na carreira do governador no final deste ano.

“Acho que a carreira do governador na Virgínia, novembro de 2025, será o primeiro teste de chaminé de um retorno democrático, e me sinto muito bem com isso neste momento”, disse Kaine.

