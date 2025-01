Kaine reafirma pressão sobre Hegseth, diz que o Partido Republicano precisava ouvi-lo

O senador Time Kaine (D-Va.) Reafirmou sua pressão sobre o candidato do presidente eleito Trump ao Departamento de Defesa, Pete Hegseth, dizendo que ele fez perguntas difíceis na semana passada porque seus colegas republicanos precisavam ouvir as respostas.

Kaine se juntou ao programa “Face the Nation” da CBS no domingo, onde foi questionado sobre suas repetidas perguntas sobre o encontro sexual de Hegseth com uma mulher, sua infidelidade e relatos de embriaguez em público.

“Acho que ele seria um secretário de Defesa muito perigoso e, portanto, a minha observação dos meus colegas republicanos é que a única razão pela qual votam não num candidato é porque acreditam numa incompetência grosseira em termos de qualificações ou devido a um grave défice de caráter, “Kaine disse. , observando a retirada do ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida).

Kaine pressionou Hegseth duramente na audiência, perguntando se ele havia feito um juramento em casamento de permanecer fiel, assim como faria um juramento de defender a Constituição se fosse confirmado no cargo.

O senador perguntou a Hegseth se ele já havia cometido algum ato de violência contra sua esposa. Hegseth disse “absolutamente não”.

No domingo, Kaine reconheceu a minoria democrata no Senado e que os nomeados de Trump não precisam dos seus votos. Em vez disso, a sua linha incisiva de questionamento visava moldar e mudar a mentalidade dos republicanos.

“Acho que minhas perguntas sobre Pete Hegseth sobre sua infidelidade em série, sobre a alegação de agressão sexual que ele se recusou a revelar ao presidente eleito Trump e à equipe de transição, e a acusação de sua própria mãe de que ele é um abusador em série de mulheres, acho que são os tipos de coisas que podem afetar a forma como os republicanos veem isso, se não no comitê, possivelmente no plenário”, disse Kaine.

Kaine disse que era “tão incomum” que Hegseth se recusou a se reunir com qualquer senador democrata antes de sua audiência. Ele observou que outros indicados de Trump, como Robert F. Kennedy Jr., estiveram em diversas reuniões para mostrar aos democratas quem eles são e por que estão qualificados para o cargo.

“Quando ele se recusou a se reunir conosco e só tinha sete minutos, dividimos as questões”, disse Kaine. “Perguntei a ele sobre o que considero falhas de caráter gritantes.”

“Acho que, de modo geral, na audiência colocamos muito material sobre a mesa para as pessoas considerarem”, disse ele.

