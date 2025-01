Kaitlyn Dever é uma guru mentirosa do bem-estar no trailer de vinagre de cidra de maçã

Netflix compartilhou o oficial vinagre de maçã trailer de seu próximo drama limitado, estrelado por Kaitlyn Dever (Dopesick, Unbelievable) e Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead) como gurus do bem-estar. Inspirada no livro The Woman Who Framed the World, de Beau Donelly e Nick Toscano, a série estará disponível para transmissão a partir de 6 de fevereiro.

“Ambientada no nascimento do Instagram, a minissérie segue duas jovens que se propõem a curar as suas doenças potencialmente fatais através da saúde e do bem-estar, influenciando as suas comunidades online globais ao longo do caminho. Tudo isso seria incrivelmente inspirador se fosse verdade”, diz a sinopse oficial. “Esta é uma história verdadeira baseada numa mentira, sobre a ascensão e queda de um império do bem-estar social; a cultura que o construiu e as pessoas que o destruíram.”

Assista ao trailer do vinagre de maçã abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer do vinagre de maçã?

O vídeo mostra Dever como uma jovem que mente sobre ter sido diagnosticada com vários tipos de câncer como parte de seus planos de se tornar uma famosa guru do bem-estar. O elenco também inclui Aisha Dee (The Bold Type), Tilda Cobham-Hervey (As Flores Perdidas de Alice Hart), Ashley Zukerman (Succession), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin), Susie Porter (Wentworth), Matt Nable. (Transfusão), Phoenix Raei (O Agente Noturno), Chai Hansen (Céu Noturno), Richard Davies (Prole), Kieran Darcy-Smith (Sr. Inbetween), Catherine McClements (Controle Total) e Essie Davis (Game of Thrones).

Vinagre de maçã é escrito pela criadora Samantha Strauss, Anya Beyersdorf e Angela Betzien, com direção de Jeffrey Walker. Os produtores executivos são Strauss, Dever, Walker, Liz Watts, Helen Gregory, Emile Sherman, Iain Canning, Louise Gough e Simon Gillis, com produção de Yvonne Collins e Libby Sharpe. O drama é uma produção da See-Saw Films.