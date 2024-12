Kala Prabowo pede aos ministérios que poupem orçamentos: Parem de incomodar o Ministro das Finanças!

Jacarta – O Presidente indonésio, Prabowo Subianto, apelou aos ministérios e instituições para que poupassem dinheiro e lembrou-lhes que os orçamentos que cada instituição estatal visa para 2025-2029 podem não ser o que esperam.

“Peço magnanimidade, existem as nossas prioridades, talvez alguns ministérios/instituições não consigam o orçamento que aspiram neste momento”, disse Prabowo na RPJMN Musrenbangnas (Conferência Nacional de Planeamento do Desenvolvimento) 2025-2029 em Bappenas, Jacarta, citado na terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

“Não continuem a incomodar o ministro das Finanças, porque o ministro das Finanças é responsável perante mim”, continuou.

 Presidente Prabowo Subianto e seu gabinete (doc: Instagram Sri Mulyani)

Prabowo disse então que o orçamento do Ministério da Defesa (Kemenhan) quando ele era Ministro da Defesa também era frequentemente limitado pelo Ministro das Finanças (Menkeu) Sri Mulyani.

“Quando eu era Ministro da Defesa, o Ministro das Finanças sempre foi limitado, agora o Sr. Sjafrie é quem está fraco. Se o Sr. Sjafrie se sente limitado, o Ministro das Finanças diz que é uma ordem do Presidente”, disse ele, referindo-se ao Ministro da Defesa, Sjafrie Sjamsoeddin.

De acordo com Prabowo, as poupanças orçamentais nos ministérios/instituições não são sem razão, mas porque o governo tem prioridades, incluindo refeições escolares nutritivas gratuitas para as crianças e o aumento dos salários dos professores.

“Mas as crianças devem comer, os salários dos professores devem ser melhorados e os juízes devem receber imediatamente alojamento oficial adequado”, disse Prabowo.

Prabowo também apelou aos líderes regionais, como o Governador e o Regente, que também observavam através de videoconferência, para trabalharem em conjunto e priorizarem os interesses do povo.

“Esses também são os Governadores, os Regentes que estão participando dessa reunião via Vicon (Videoconferência), os Ministros e peço também muito incentivo e paciência, talvez tenha algumas coisas que a gente tem que priorizar mas no final das contas o O governador/regente sentirá”, explicou Prabowo.

“Por exemplo, os fundos das aldeias ascendem agora a mil milhões de IDR por ano. Com o programa de refeições nutritivas gratuitas, o dinheiro em circulação aumentará 5, 6, 7 vezes. “Prabowo concluiu.