Kamaal Khan pede a HC a eliminar o FIR 2017 sobre o comentário depreciativo contra Dhanush

O empresário e ator hindi Kamaal Rashid Khan transferiu para o Tribunal Superior de Bombaim, buscando cancelar um primeiro relatório de informação (FIR) contra ele na delegacia de Bandra em um caso de 2017 por supostamente fazer comentários ofensivos contra o ator Dhanush em X ( anteriormente Twitter).

O peticionário, um morador de Mumbai que atualmente reside em Dubai, em seu pedido apresentado pelo advogado de Sana Raees Khan, disse que a delegacia de Bandra havia envolvido sob a seção 509 do Código Penal Indiano (CPI), que as palavras crimina, gestos ou atos destinados a insultar a modéstia de uma mulher. Ele disse que todas as acusações contra ele eram falsas e falsas e que o suposto tweet não tinha conexão com uma mulher.

Os assinados alegaram que Khan havia feito declarações depreciativas contra Dhanush e sua co -estrela. O suposto comentário disse: “Não consigo entender como nenhuma garota pode permitir isso Bhanggi Dhanushkraja até toque Yukki! Ele está realmente sujo “e tinha imagens obscenas do Sr. Dhanush e sua co -estrela, o que levou às posições de insultar a modesta de uma mulher. No entanto, Khan disse que os supostos tweets são falsos e não existentes, sem evidência de corroborar sua existência.

“Mesmo que as acusações sejam levadas para o valor nominal para o bem da presunção, o termo ‘yukki’ usado na suposta posição, não tem um significado reconhecido em qualquer idioma, dialeto ou contexto. Na ausência de um claro Significado e significado universalmente entendido, o termo não pode ser classificado como obsceno ou mais insultuoso à modéstia de uma mulher sob a seção 509 da CPI ”, afirmou.

O advogado Khan disse que a petição foi apresentada em janeiro deste ano, seria mencionada em 25 de fevereiro e deve ser ouvida na próxima semana. Ela pediu ao tribunal que ouça o assunto em breve. “O peticionário é um homem falsamente e maliciosamente inocente envolvido no presente caso sem culpa de sua parte”, disse o pedido de Khan, pedindo ao tribunal que se livrasse de todos os procedimentos legais contra ele. Ele também disse que não estava ciente da FIR por três anos e que só aprendeu sobre isso em 2020.

“A FIR foi registrada em 2017, no entanto, eles apenas sugeriram o referido FIR em 2020, portanto, o sujeito do FIR foi registrado três anos antes de o peticionário ser informado, o que viola os princípios da justiça e justiça natural”, disse o peticionário, ” disse o peticionário. ” .

Ele também levantou a preocupação de que mais de sete anos se passaram e, até o momento, a folha de posição no caso não havia sido apresentada, pois a agência de investigação não tinha material ou evidência contra ela, e isso deu razões justas para anular e deixar de lado o desafiado FIR, ele manteve o pedido.