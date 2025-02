Kamala Harris assina com a agência de talentos de Hollywood

O ex -vice -presidente Harris está fazendo uma de suas primeiras ofertas da Casa Branca após 2024, assinando com a Agência de Artistas Criativos (CAA).

A agência de talentos representará Harris “em todas as áreas, com foco em falar e publicar”, afirmou a CAA em comunicado na terça -feira.

“A CAA trabalhará em estreita colaboração com Harris em suas iniciativas da casa após os brancos, criando oportunidades estratégicas que expandem sua plataforma em apoio aos problemas que ele defendeu ao longo de suas décadas em serviço público”, disse a empresa com sede em Los Angeles .

Não é a primeira vez que Harris recorre à CAA: a empresa de entretenimento a representa quando era senadora da Califórnia, antes de se tornar vice -presidente.

O ex -presidente Biden também é representado pela CAA, com um aventário no início deste mês que o ex -comandante em chefe assinou com a agência. A CAA também representa o ex -presidente Obama e a ex -primeira -dama Michelle Obama.

Embora Harris tenha oferecido poucas sugestões sobre seus planos desde que ele perdeu a eleição de novembro contra o presidente Trump, ela iria fazer pesquisas da faculdade/ dentro da política da Califórnia/ LA Colina.

O ex -vice -presidente de 60 anos eliminou perguntas sobre uma possível oferta de governador no início deste mês, dizendo: “Estou em casa há duas semanas e três dias”.

“Meus planos devem estar em contato com minha comunidade, entrar em contato com os líderes e descobrir o que posso fazer para apoiá -los”, disse ele depois de visitar áreas na Califórnia afetadas por incêndios florestais devastadores.

