Kamala Harris tem competência para concorrer novamente em quatro anos: Biden

A vice-presidente Kamala Harris tem competência para concorrer à presidência novamente dentro de quatro anos, disse o presidente cessante dos EUA, Joe Biden, na sexta-feira (10 de janeiro de 2025), observando que a decisão sobre o assunto caberia, em última análise, a ela.

“Acho que é uma decisão que ela poderia considerar competente para concorrer novamente em quatro anos. Essa será uma decisão que ela tomará”, disse Biden a repórteres em entrevista coletiva aqui.

Biden fez história em 2020 ao nomear Harris como a primeira mulher indiana e afro-americana e vice-presidente do país.

No verão de 2024, após um debate presidencial desastroso com Donald Trump em Atlanta, Biden retirou-se da corrida e apoiou Harris para presidente. A Sra. Harris logo se tornou a candidata presidencial do Partido Democrata.

No entanto, a Sra. Harris perdeu para Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro. Harris ainda não anunciou seus planos futuros.