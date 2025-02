Kanye West chama Bianca Censori ‘More Pessoa no Google’ após a controvérsia do Grammy

Kanye West Sua esposa parece feliz por ser feliz, Bianca CensoriEle recebeu o prêmio Grammy de 2025. Seu aspecto ousado do tapete vermelho atraiu muita atenção, e muitos questionaram sua escolha.

Aqui está mais sobre a história do Instagram de Kanye West.

Kanye West publica a história do Instagram sobre Bianca Censori

Kanye West comemora o frenesi on -line que envolve sua esposa, Bianca Censori, depois de seu traje revelador no Grammy 2025 Awards. O rapper compartilhou capturas de tela do Google Trends que mostraram “Bianca Censori Grammys” gerando mais de 5 milhões de pesquisas, mais do que os vencedores do “Grammy 2025”.

West escreveu com todos os limites: “Chegamos aos Grammies”. Em outra publicação, ele declarou: “Para clareza/4 de fevereiro de 2025/minha esposa é a pessoa no Google no planeta chamada Terra”. Ele também usou o tempo para promover sua marca de moda, compartilhando uma foto de Censori em uma unidade feminina de Yzy.

Censori chamou a atenção para o tapete vermelho com um vestido quase transparente e tonificado, deixando pouco para a imaginação. Enquanto isso, West manteve sua aparência simples em preto. O casal andou pelo tapete vermelho antes de fazer uma saída rápida, o que levou à especulação de que eles foram removidos do evento. No entanto, a Variety então esclareceu que os rumores eram falsos e o casal havia saído voluntariamente. West foi indicado para o melhor concorrer ao “Carnival”, juntamente com ¥ $, Ty Dolla $ ign, Playboi Carti e Rich the Kid. No entanto, o prêmio foi para “não como nós”, de Kendrick Lamar, que também venceu o recorde do ano.

Desde seu casamento em 2023, West frequentemente compartilhou fotos pessoais de Censori on -line, e suas opções de moda ousadas continuam causando discussão. No entanto, com o aparecimento de Grammy, oeste e Censori geraram uma reação violenta significativa.