Kanye West chama Don Lemon ‘Goofball’ para iniciar rumores de Grammys

Kanye West Ele atacou por Don LimónAcusando o ex -apresentador da CNN de rumores falsos do título sobre ele e sua esposa, Bianca Censori, sendo expulso dos prêmios Grammy 2025. Ele rapidamente causou especulações sobre sua partida. Em um post no Instagram, West criticou Lemon por espalhar a história falsa.

Foi o que Kanye West disse.

Kanye West hits Don Lemon por iniciar o boato de ‘chute’

Kanye West acusou o ex -apresentador da CNN Don Lemon de iniciar o boato de que ele e sua esposa, Bianca Censori, foram expulsos do Grammy 2025 Awards. Ele escreveu: “Esta é a bola que começou o boato de que minha esposa e eu jogamos os Grammies (sic)”. Além disso, ele criticou a mídia, acrescentando: “3 décadas de música inovadora e sempre koons como esse”. No entanto, Lemon negou essas declarações.

O casal fez uma declaração ousada no tapete vermelho quando Censori usava um mini vestido que deixava a imaginação pouco. Sua aparência rapidamente chamou sua atenção, causando rumores de que eles foram escoltados fora do evento. No entanto, esses relatórios foram logo desacreditados. Vários pontos de venda esclareceram que o casal não foi expulso. Em vez disso, eles deixaram a cerimônia voluntariamente depois de posar para fotos no tapete.

O surto de Kanye West em Don Lemon parece estar em resposta aos comentários do apresentador em um Vídeo do Instagram O West não foi convidado para o Grammy e poderia ter sido “escoltado”. Lemon admitiu que não tinha certeza dos detalhes. No entanto, ele especulou que West só pode ter planejado aparecer no tapete vermelho. Lemon também apontou que ele poderia ser a única pessoa que entrevistou para o oeste no evento.