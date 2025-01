Kanye West compartilha fotos com sua esposa Bianca Censori no Instagram

Kanye West e Censores Bianca estão começando o ano novo com um raro olhar sobre suas vidas pessoais. O casal, casado desde dezembro de 2022, compartilhou selfies no espelho destacando seu estilo ousado e seu vínculo.

Aqui está uma olhada mais de perto nas últimas fotos de Kanye, nos looks chamativos de Bianca e na evolução da presença do casal desde o casamento privado.

Kanye West posa com Bianca Censori em novas fotos do Instagram

Kanye West compartilhou uma série de fotos raras com sua esposa, Bianca Censori, em seu Instagram História de 2 de janeiro de 2025 (via Online).

O casal posou junto no que parece ser um banheiro. West, 47, usava camiseta preta, calça preta e colares de corrente, enquanto Censori, 29, usava camiseta preta transparente, saia de seda preta e chinelos brancos.

As postagens também incluíam fotos solo de Censori, uma das quais a mostrava usando meia arrastão com estampa de leopardo combinada com um macacão transparente. Em outra foto, ele posou ao lado de West, ambos vestidos com ternos pretos. Essa aparição pública ocorre quase dois anos depois que o casal se casou, em dezembro de 2022. Eles mantiveram um relacionamento discreto, além de saídas ocasionais e postagens nas redes sociais.

A atividade de West no Instagram segue seu recente retorno à plataforma X após uma suspensão de oito meses. Ele foi banido anteriormente em dezembro de 2022 por postar uma imagem polêmica. Sua primeira postagem ao retornar, feita em 29 de dezembro de 2024, foi uma mensagem promocional de sua marca Yeezy.

Bianca Censori tornou-se conhecida por suas escolhas de moda ousadas, incluindo roupas transparentes e meias. Nas fotos compartilhadas por West na véspera de Ano Novo, ela usava um macacão preto com meia-calça brilhante. West também apareceu com um terno branco casual durante a celebração do Ano Novo.

O casal atraiu a atenção da mídia por suas declarações de moda e aparições públicas. Embora tenham permanecido privados desde o casamento, West e Censori ocasionalmente compartilharam momentos de suas vidas, tanto em público quanto por meio de postagens nas redes sociais.