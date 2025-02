Kanye West diz que você pode vencer Kendrick Lamar em uma batalha de rap

Kanye West O único rapper capaz de derrotar Kendrick Lamar Em uma batalha de rap. Em uma entrevista recente com Justin LaBoy, ele elogiou a habilidade lírica de Lamar, mas insistiu em sua própria mentalidade de “Psycho Genius” o distinguir. Sua declaração ousada reviveu discussões sobre a supremacia do rap e se alguém realmente pode desafiar Lamar.

Enquanto os fãs de hip-hop discutem, muitos refletem sobre o domínio de Lamar, especialmente após sua recente vitória sobre Drake. É isso que sabemos sobre os comentários de West e seu impacto no mundo do rap.

Kanye West fala sobre derrotar Kendrick Lamar em uma batalha de rap

Durante uma entrevista em O podcast de downloadEles reconheceram a capacidade lírica incomparável de Lamar, declarando: “Se você parar Kendrick, perderá”. Ele comparou Lamar com o Street Fighter Chun-Li, enfatizando seu estilo imbatível. No entanto, West sugeriu que poderia ser a exceção, referindo -se a si mesmo como um “gênio psicopático”.

Os comentários de West seguem o inimigo muito divulgado de Kendrick Lamar com Drake, na qual a pista de disco de Lamar não se tornou um momento decisivo. A música dominou várias categorias no 2025 Grammy Awards, consolidando a reputação de Lamar como um rapper de batalha de elite. Muitos na comunidade de hip-hop, incluindo Joe Budden, aconselharam contra o desafio Lamar, uma opinião que ecoou. Mesmo assim, West disse que sua arte única lhe dá uma chance de luta.

A declaração de Ye é particularmente notável, dada sua própria história com disputas de rap, incluindo confrontos com Drake, Jay-Z e Pusha T. No entanto, isso não é conhecido por discistentes diretos no estilo de batalha. Sua confiança em enfrentar Lamar causou um debate, alguns o vêem como sua bravura característica, enquanto outros o vêem como um desafio legítimo.

Além de suas declarações de batalha, West também interveio na disputa de Kendrick-Drake, afirmando: “Kendrick matou Drake, está morto”. No entanto, ele sugeriu que Drake pudesse retornar, comparando -o com a estrela da NBA Steph Curry, conhecida por suas incríveis recuperações de jogos. Você reconheceu a influência de Drake no hip-hop, provando que ela com “frequência móvel” do gênero.

West foi inserido brevemente na rivalidade de Lamarke no ano passado, tirando chutes em um remix da mesma maneira. Ele e Lamar anteriormente eram bares na vida de Pablo’s No More Parties em Los Angeles em 2016.