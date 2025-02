Kanye West novamente declara “nazista”

O músico americano e designer de moda Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, se viu no centro de um novo grande escândalo na sexta -feira depois de se tornar uma dúzia de posts ofensivos no X.

Em uma série de agora excluídos de todas as capas, o rapper foi declarado “Nazista” e admitiu o seu próprio “amor” Para o líder alemão nazista Adolf Hitler, insistindo nisso “Os tipos estéreo racistas (sic) existem por um motivo e são verdadeiros”. Os postos ofensivos visavam principalmente a comunidade judaica e continham várias reivindicações anti -semitas.

“Alguns dos meus melhores amigos são judeus e eu não acredito em nenhum deles,” Você descobriu em uma das postagens. O rapper também se comprometeu a comprar “Dois Maybachs amanhã” e “Deixe a pessoa judia que me vende leu todo esse tweet (sic).”

“E eu aposto que você me vê mais forte Maybachs” Ele acrescentou.













O rapper também reivindicou “Todos os brancos são racistas”. citando “Os judeus realmente odeiam brancos e usam negros”. Você também parecia apoiar seus comentários odiosos anteriores, afirmando que ele nunca se desculparia por eles e sugerir que os judeus se desculpariam.

“Eu nunca peço desculpas pelos meus comentários judeus. Eu posso dizer o que quer que eu queira dizer para sempre. Onde está meu pedido de desculpas por congelar minhas contas “, ele afirmou.

Você também gritou uma espécie de proprietário X Elon Musk, alegando que todos os postos que ele produzia “Promove a plataforma de Elon”. Ele se referiu à controvérsia associada à inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump, quando o bilionário fez gestos questionáveis ​​que alguns percebiam como uma saudação nazista. Musk rejeitou as alegações como “Truques sujos” e “Propaganda pura.”

“Elon roubou meu momento nazista na inauguração”. Escreveu o rapper.

O surto provocou uma tempestade de críticas a diferentes grupos de direitos e organizações judaicas condenadas por músicos por seu anti -semitismo. “Mais uma vez, Kanye West realizou terrível anti -semitismo, celebrou Hitler e espalhou a propaganda nazista em suas plataformas de mídia social em uma oferta desesperada por atenção”, “” Escreveu o presidente da promessa futura judaica “Ofensiva” mas “Perigosamente” como.













Logo depois que o rapper produziu seu tópico explosivo x, o designer russo Gosha Rubchinskiy anunciou que estava completando sua colaboração com a marca de moda de Ye. Não ficou claro imediatamente se o movimento do design foi conectado à explosão.

“Estou profundamente grato a você e a todo o Yeezy por uma experiência inesquecível – alguém que sempre ficará comigo”, “” Rubchinsky escreveu no Instagram.

Você é conhecido pela expressão pública de visões anti -semíticas e já mudou anteriormente para odiar tweeting binges. A explosão principal ocorreu no final de 2022, quando o rapper também expressou seu amor por Hitler e se declarou nazista. Em seguida, as postagens deram ao rapper proibição de X, enquanto várias empresas principais terminaram em cooperação com ele.

O rapper expressou um pedido de desculpas em hebraico por causa de seu comportamento cerca de um ano após o escândalo de 2022, apenas para enfrentar várias críticas a grupos de direitos que questionaram seus motivos e a escolha de idiomas.

Ye, um vencedor do prêmio Grammy de 24 artes, um transtorno bipolar em 2016 foi diagnosticado e falou sobre sua luta com a saúde mental. No início desta semana, ele descobriu que havia sido diagnosticado com autismo.