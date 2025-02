Kanye West sai x depois da controvérsia nazista

O relato do rapper e designer de moda americano Kanye West, também conhecido como YE, está listado no domingo como indisponível após uma série de postagens ofensivas contendo conteúdo anti -semita e explícito.

West publicou uma onda de mensagens na sexta -feira “Nazista” e expressando o seu próprio “amor” Para Adolf Hitler. O rapper também insistiu nisso “Os tipos estéreo racistas (sic) existem por um motivo e são verdadeiros”. A maioria dos empregos ofensivos voltados para a comunidade judaica e continha várias reivindicações anti -semitas.

Não está claro se o vencedor do prêmio Grammy de 24 arremetos excluiu a conta ou foi demolido devido a seus postos recentes. Em uma das últimas postagens antes da desativação, o rapper anunciou que é “Faça log do Twitter”, Graças ao proprietário da plataforma Elon Musk, por permitir que ele compartilhe seus pensamentos.

Isso também foi declarado pelas últimas postagens do rapper “Todos os brancos são racistas”. Alegando isso “Os judeus odeiam brancos e usam negros”. Além disso, ele parecia estar em suas observações odiosas anteriores, afirmando que nunca se desculparia e sugeriria que os judeus se desculpariam.













Os comentários de West incentivaram uma grande reação de retorno. Comitê Judaico dos EUA condenou declarações, acusando o rapper de usar uma plataforma “Conecte o ódio anti-judeu.” Dizendo que o oeste era “Judeus de risco ativamente” Em todo o mundo, a organização convidou pessoas “Chame isso de nitidez do ódio.”

David Schwimmer, a estrela do seriado americano ‘Friends’, pediu ao homem que removesse o oeste de X, alegando que ele era um músico “Discurso com ódio doente resulta em violência da vida real contra os judeus”.

Além de empregos anti -semitas, West expressou apoio a Sean “Diddy” Combs, que atualmente está sob custódia federal por supostamente contado, comércio sexual e má conduta sexual, incluindo menores. Começando com um post persuadindo “Free Puff”, West continuou a defender o rapper fechado, dizendo que estava vendendo a camisa de Sean John – referindo -se às antigas roupas de Diddy – para apoiar financeiramente Combs.

West foi diagnosticado com transtorno bipolar em 2016 e falou sobre sua luta com a saúde mental. No início desta semana, ele descobriu que havia sido diagnosticado com autismo.

A gigante da Adidas Sportswear interrompeu seus laços longos com o rapper em outubro de 2022. Após seus comentários anti -semitas, o que levou à interrupção da linha de tênis Yeezy. Na semana passada, a estilista russa Gosha Rubchinsky anunciou que estava completando sua colaboração com Yeezy, Mark criado por West.