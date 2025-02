VIVA – O atacante da seleção japonesa, Kaoru Mitoma, aparentemente tem um papel no fortalecimento dos desejos de Brighton & Hove Albion, Joel Veltman, para fortalecer a seleção indonésia.

Kaoru Mitoma, que enfrentou a equipe nacional da Indonésia, na Copa Asiática de 2024 e nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 elogiaram a Indonésia.

O elogio foi entregue por Mitoma quando os Velmen perguntaram sobre a seleção nacional da Indonésia. Isso foi declarado por Veltman em uma entrevista ao Ajax. Veltman também alegou se orgulhar se pudesse fortalecer a equipe de Garuda mais tarde.

“Acabei de conversar com Kaoru Mitoma, que brincou com o Japão contra a Indonésia em qualificações. Ele elogiou a Indonésia. A Indonésia está no meu sangue, isso me deixará orgulhoso de jogar neste país”, disse Joel Veltman.

Veltman defendeu a seleção sênior holandesa. Tem um recorde de 28 aparições e faz 2 gols. No entanto, existe uma regra da FIFA que permite que os jogadores movam associações, apesar de terem jogado em outras equipes nacionais seniores. Os jogadores podem mover associações se não jogarem mais por três anos no Torneio de Nível A.

Enquanto Veltman jogou pela última vez para a seleção nacional de Orange ocorreu em 2021. Ele entrou na equipe para o Eurocup de 2020 e jogou uma vez no evento.

“Eu não ouvi. Se puder, não vou descartar. Talvez eu tenha que descobrir por mim mesmo. É claro que muitos holandeses fizeram isso. Kevin Diks, Eliano Reijnders”, disse ele.

“É claro que você tem que lidar com os regulamentos. Acho que você pode se mudar se nunca tocou internacionalmente por dois anos. Estou aberto a isso, quero jogar pela Indonésia. Estou falando sério”, disse ele.

Além disso, ele acredita que pode conseguir um lugar na equipe nacional da Indonésia se houver uma oportunidade. “Tenho certeza de que vou conseguir. Patrick (Kluivert) já está lá”, disse ele.