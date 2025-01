Karan Singh pede a restauração do estado de J&K, diz que UT diminui o status de ‘coroa da Índia’

O líder sênior do Congresso e político veterano Karan Singh exigiu a restauração imediata da condição de Estado em Jammu e Caxemira e disse que o status atual da região é uma diminuição “inaceitável” da “coroa da Índia”.

Em uma entrevista recente com Vídeos PTISingh, três vezes deputado de Rajya Sabha e Sadr-i-Riyasat (chefe constitucional) do antigo Estado, também expressou preocupação com as mudanças após a revogação do Artigo 370 da Constituição.

Ele observou que antes desta mudança constitucional, todo o debate girava em torno de quanta autonomia deveria ser concedida ao Estado.

“O jogo inteiro mudou após a revogação do (artigo) 370”, disse Singh.

Ele disse que a transição de Jammu e Caxemira para um território de união é uma diminuição do antigo estado e é “inaceitável”.

Singh observou que um ex-embaixador indiano nos Estados Unidos disse que o status atual de Jammu e Caxemira os colocou atrás de estados como Himachal Pradesh e Haryana em termos de eficiência de governança.

“(Hum) toh mukut hai Hindustan ke (somos a coroa da Índia)”, disse ele.

Quando questionado sobre a restauração do Estado, o ex-Ministro da União disse: “Definitivamente. Estado pleno.”

Ele também defendeu leis domiciliares semelhantes às de Himachal Pradesh, que restringem a propriedade da terra aos habitantes locais. “Essas são as leis internas que queremos”, disse ele.

No entanto, Singh acredita que nem tudo relacionado com a revogação do artigo 370.º é negativo.

Ele disse que a revogação revogou uma lei que retirou do Estado os direitos de propriedade das mulheres que se casaram com estrangeiros e também permitiu que muitas pessoas que emigraram do Paquistão exercessem o seu direito de voto. “Então, tive uma visão muito sutil. Algumas coisas são positivas”, disse ele.

Décadas atrás, Singh propôs a trifurcação do antigo estado de Jammu e Caxemira. Ele propôs que Jammu fosse fundido com Himachal Pradesh, Ladakh se tornasse um território de união e Caxemira permanecesse um estado.

“Todos me atacaram e a proposta foi rejeitada. Hoje as coisas são diferentes. Jammu tem personalidade própria”, disse ele.

Questionado se tinha alguma proposta radical neste momento, ele disse: “Penso que a única sugestão radical agora é a restauração do Estado mais leis domiciliárias para salvaguardar o povo do Estado e uma tentativa genuína de encontrar um equilíbrio justo entre” Jammu e Caxemira “. regiões.”

“A única maneira de o fazer é ter uma relação pacífica entre o Centro e o governo de Jammu e Caxemira”, sublinhou.

Em 5 de agosto de 2019, o Centro revogou o Artigo 370 da Constituição, retirando Jammu e Caxemira do seu estatuto especial e dividindo-a em dois territórios da união: J&K e Ladakh. Enquanto o primeiro tem uma assembleia legislativa com autoridade limitada, Ladakh opera sem ela.

Em Dezembro de 2023, o tribunal superior manteve a decisão do Centro, mas reiterou a necessidade de uma rápida restauração da condição de Estado.

Durante a entrevista, Singh também refletiu sobre seu relacionamento com a família Abdullah, especialmente o Xeque Mohammed Abdullah, o primeiro ministro-chefe de Jammu e Caxemira.

Ele descreveu o Xeque Abdullah como um líder “notável” da Caxemira que influenciou significativamente o cenário político da região, mas reconheceu as complexidades das suas interações, dada a tensão histórica entre a monarquia e as forças democráticas emergentes.

Relembrando a época em que a primeira assembleia de Jammu e Caxemira foi constituída, Singh disse que seu pai, Maharaja Hari Singh, e muitos de seus partidários pensavam que ele não deveria assumir o papel de ‘Sadr-i-Riyasat’ porque o Xeque Abdullah ele insultou os Dogras. e o marajá.

“Então foi aí que a tensão começou. Acho que foi uma consequência inevitável da política. Veja, percebi que a monarquia havia perdido sua importância. Que o futuro estava na democracia. Eu queria fazer parte dessa democracia, ” ele disse.

Singh deu crédito ao presidente da Conferência Nacional (NC), Farooq Abdullah, por trazê-lo de volta à política após um hiato de 12 anos.

“Depois das quatro eleições que ganhei em Udhampur, mudei de círculo eleitoral, fui para Jammu e perdi. ditado.

Ele também lembrou o apoio do NC em sua eleição para o Rajya Sabha.

Singh descreveu o ministro-chefe Omar Abdullah, a terceira geração da família Abdullah a ocupar o cargo, como um “indivíduo equilibrado” com potencial para um futuro político de sucesso.

“Acho que ele irá longe. Espero que vá porque agora ele tem uma segunda chance”, disse o ex-ministro.

Rahul ‘aprende no trabalho’, melhora; Priyanka ‘garota brilhante’

O Sr. Singh falou sobre sua associação com quatro gerações da família Nehru-Gandhi desde a Independência.

Quando questionado sobre Rahul Gandhi, que enfrentou questões difíceis após o desastre do Congresso nas eleições legislativas em Haryana e Maharashtra, o Sr. Singh disse: “Rahul é um jovem muito simpático. “Gosto muito dele.” O ex-embaixador nos EUA disse que Rahul Gandhi costumava manter contato próximo com ele, mas “recentemente ele não tem mantido contato tão próximo”. “Mas acho que está melhorando”, disse ele.

“A cada ano está melhorando. Acho que ele está aprendendo no trabalho”, disse Singh, acrescentando que se ele se tornaria primeiro-ministro ou não era uma questão de especulação. “Mas ele tem um bom potencial e tempo para se preparar”, acrescentou o ex-ministro da União.

Singh, que conhece Priyanka Gandhi Vadra desde a infância, também não hesitou em elogiá-la. “Ela é uma garota brilhante. Ela brilha. “Ela é muito inteligente.”

O antigo ministro da União, que ingressou no gabinete de Indira Gandhi aos 36 anos, também designou o primeiro primeiro-ministro Jawaharlal Nehru como o seu “mentor”. “…Estive com ela (Indira Gandhi) durante 10 anos no Gabinete. Vi o seu melhor momento, Bangladesh (libertação), e o seu momento mais sombrio, a Emergência. ‘Sab dekha hai (eu vi tudo)’”, disse ele.