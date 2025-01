Karla Sofía Gascón enfrenta uma reação violenta sobre George Floyd e Tweets racistas

Karla Sofía Gascón Ele enfrenta uma reação violenta após as publicações anteriores da mídia social ressurgirem, atraindo críticas por seu conteúdo. As publicações, originalmente compartilhadas entre 2020 e 2021 em X (anteriormente Twitter), causaram controvérsias após a renovada atenção da jornalista Sarah Hagi.

Foi isso que surgiu e como a Gascón respondeu.

Descarga de responsabilidade: Este artigo contém menções ao racismo. A discrição do leitor é recomendada.

Karla Sofía Gascón enfrenta reação sobre seus antigos tweets racistas

Karla Sofía Gascón, a estrela indicada ao Oscar de Emilia Pérez, enfrenta críticas às publicações ressurgentes em X desde 2020 e 2021. As publicações contêm comentários controversos sobre muçulmanos, George Floyd e diversidade em Hollywood.

Jornalista Sarah Hagi ressurgiu Os tweets e Gascón eliminaram muitos deles mais tarde. Em 22 de novembro de 2020, Gascon escreveu: “Sinto muito, é apenas a minha impressão ou há mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou pegar minha filha na escola, há mais mulheres com cabelos cobertos e saias nos calcanhares. No próximo ano em vez de inglês, teremos que ensinar árabe ”(através de Variedade).

É uma loucura que Karla Sofia Gascón ainda tenha esses tweets. Em direita, nunca vi tweets esse racista de alguém que ativamente campaates para ganhar um prêmio da Academia. Há mais de uma dúzia … pic.twitter.com/1rcnzkjxuo – Sarah Hagi (@kindahagi) 30 de janeiro de 2025

Em uma publicação de 2 de setembro de 2020 anexada a uma foto de uma mulher em uma burka, Gascon escreveu: “O Islã é maravilhoso, sem o machismo. As mulheres são respeitadas e, quando são tão respeitadas, ficam com um pequeno buraco quadrado no rosto, para que seus olhos sejam visíveis e suas bocas, mas apenas se isso se comportar. Embora eles se vestam dessa maneira para seu próprio prazer. Quão profundamente desagradável com a humanidade.

Em relação à morte de George Floyd, Gascon twittou em maio de 2020: “Eu realmente acredito que muito poucas pessoas se preocuparam com George Floyd, um golpista de drogas, mas sua morte serviu mais uma vez que há pessoas que ainda consideram que os negros são macacos sem direitos e considere que a polícia é assassina.

Gascón também criticou o Oscar 2021, escrevendo: “Eu não sabia se estava vendo um festival afro-coreano, uma demonstração da Black Lives Matter ou dos 8m. Além disso, uma gala feia e feia.

Depois de enfrentar uma reação violenta, a GasCon emitiu uma declaração através da Netflix: “Como alguém em uma comunidade marginalizada, sei que isso sofre muito bem e se arrepende profundamente daqueles que causei dor”. Ela acrescentou: “Durante toda a minha vida, lutei por um mundo melhor. Eu acho que a luz sempre terá sucesso sobre a escuridão ”(através de Notícias da AP).

A Netflix e a Academia não comentaram.