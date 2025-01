Karla Sofia Gastic explica seu lado da controvérsia de Fernanda Torres

Curioso sobre ele Karla Sofía Gascón e Fernanda Torres controvérsia? Das acusações on -line à resposta da Academia, esse debate alimentou uma discussão intensa durante a temporada de prêmios.

Vamos explorar o que Karla Sofía Gascón disse: Por que Fernanda Torres estava envolvida e como a situação foi desenvolvida.

O que aconteceu com Karla Sofia Gascón e Fernanda Torres?

Karla Sofía Gascón disse recentemente que as pessoas que trabalharam com seu parceiro Nominado ao Oscar, Fernanda Torres, estavam conversando sobre ela e seu filme, Emilia Pérez. No entanto, Gascón retirou sua declaração, esclarecendo que se referiu ao discurso geral do ódio on -line, em vez dos associados diretos de Torres. A Academia confirmou que os comentários de Gascon não violaram nenhuma regulamentação da campanha de Oscar, já que não havia desprezo direto por Torres ou seu trabalho.

Em uma declaração dada a VariedadeA atriz esclareceu que estava abordando “toxicidade e discurso violento de ódio nas redes sociais” e não foi a Torres ou sua equipe. Ele chamou Torres de “aliado maravilhoso” e enfatizou que “ninguém diretamente associado a ela não passou de apoio e muito generoso”.

Torres, por sua vez, havia conversado recentemente sobre a Gascón em um Vídeo do InstagramLembrando um encontro positivo entre eles em uma festa. Ele expressou gratidão pela gentileza de Gascón e elogiou sua performance em Emilia Pérez, contradizendo a noção de qualquer rivalidade pessoal.

Os comentários iniciais de Gascon foram feitos durante uma entrevista com Folha de S. Pauloonde ele expressou sua frustração pelos supostos comentários negativos das pessoas associadas a Torres. Ela declarou que havia observado pessoas conectadas a quem ainda estou aqui tentando desacreditar sua Emilia Pérez.

Esse comentário levou a uma discussão on -line generalizada, com alguns usuários de mídia social questionando se a Gascón havia violado as regras da Academia, que proíbem táticas de campanha que são injustamente direcionadas aos concorrentes. No entanto, depois de revisar a entrevista, a Academia não encontrou violações de regras, já que Gascón não atacou diretamente Torres ou seu filme.

Além da controvérsia, Emilia Pérez enfrentou críticas por sua representação da cultura mexicana e das experiências trans. Muitos argumentam que o filme carece de autenticidade devido a seu diretor francês e opções de elenco. No entanto, o filme também obteve críticas positivas por sua direção, performances e trilha sonora, entre outras coisas.

Enquanto isso, ainda sou bem recebido aqui. Torres também fez história como a primeira atriz brasileira a ganhar um Globo de Ouro para Melhor Atriz. Com os dois competindo pelo Oscar, suas interações públicas enfrentaram ainda mais escrutínio.