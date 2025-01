Karnataka: 20 estações base DMR estabelecidas em escolas rurais para operar rádio amador

A ideia por trás do estabelecimento de estações de rádio móvel digital é permitir que os alunos operem rádios amadores e se conectem com operadores amadores em todo o mundo. | Crédito da foto: Foto de estoque

O Instituto Indiano de Rádio Amador (IIH) instalou 20 estações base de Rádio Móvel Digital (DMR) para operar rádio amador em escolas residenciais governamentais em todo o estado.

As escolas, localizadas nas regiões do interior de Karnataka, são administradas pelo Departamento de Bem-Estar Social e a ideia por trás do estabelecimento das estações DMR é permitir que os alunos operem rádios amadores e se conectem com operadores amadores de todo o mundo.

S. Sathyapal, diretor do IIH com sede em Bengaluru, disse que o departamento abordou o instituto com o objetivo de conscientizar os estudantes sobre os rádios amadores e seu papel na gestão de crises.

“Para conscientizar os internatos localizados nas áreas rurais de Karnataka, visitamos cerca de 100 escolas. Das 100 escolas, 80 contactaram-nos e selecionámos um professor de ciências e dois alunos de cada escola pertencente ao padrão 8 ou 9 e conduzimos um programa de formação online para eles”, disse o Dr. Sathyapal.

Ao final do curso, eles prestaram exame realizado pelo Ministério das Comunicações do Governo da Índia, e receberam licenças para operar rádio amador.

“Das 80 escolas formamos mais de 100 professores e alunos que se qualificaram e obtiveram licenças do Ministério das Comunicações. Além disso, também estabelecemos 20 estações base DMR”, acrescentou o Dr. Sathyapal.

Ele disse que as estações lhes proporcionarão um link para o mundo inteiro e poderão se conectar com operadores de rádio amador 24 horas por dia, 7 dias por semana. “As estações irão ajudá-los a interagir com operadores de rádio amadores de dentro e de fora da Índia. Isto proporcionará uma boa exposição aos estudantes que são principalmente de áreas rurais. Aqueles que participam ativamente da comunidade Ham são cientistas, astronautas, engenheiros, etc.”, disse ele.

Ele disse que como os alunos foram treinados para usar o rádio amador, eles serão úteis em momentos de crise e poderão ajudar a estabelecer a comunicação, se necessário.