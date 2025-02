Karnataka, diz Jarkiholi, Hebbalkar, foi ensinado uma grande injustiça

Ao qualificar o orçamento do sindicato apresentado pelo ministro das Finanças Nirmala Sitharaman ‘decepcionante’, o ministro das obras públicas Safe Jarkiholi e o Ministro do Desenvolvimento de Mulheres e Orçamento Infantil.

O Sr. Safe Jarkiholi disse que nenhuma das demandas do estado havia sido considerada, o que indicou que não havia valor para as palavras dos ministros da União de Karnataka. Ele disse que não havia nada para Karnataka no orçamento, incluindo Bengaluru e que os ministros da União do Estado não foram capazes de obter projetos sancionados para Karnataka.

Ao qualificá -lo como um “orçamento eleitoral para Bihar”, a sra. Hebbalkar disse que o ministro das Finanças havia transmitido a injustiça a Karnataka, dando ao estado qualquer coisa e não havia nada para os agricultores. Embora a sra. Sitharaman tenha sido escolhida para Rajya Sabha de Karnataka, ela havia negligenciado completamente o estado, disse Hebbalkar.

O vice -primeiro -ministro Jagadish Shettar disse que o ministro das Finanças considerou os interesses de todas as seções da sociedade e apresentou um orçamento que facilitaria o desenvolvimento geral do país. Além do alívio da classe média, foram propostos esquemas para o empoderamento dos agricultores. Ele disse que, 1,7 crore, os agricultores se beneficiariam do aumento do limite de crédito no cartão de crédito Kissan.

O membro do Parlamento de Priyanka Jarkiholi disse que, no orçamento da União, todas as classes, incluindo agricultores e jovens, foram negligenciadas. Numa época em que o país foi afetado pela inflação, o ministro das Finanças não pôde aliviar as pessoas, disse ele.

Enquanto isso, o ex -membro da Rajya Sabha e presidente da Kle Prabhakar Kore Company descreveu o orçamento como um marco no desenvolvimento do país. Os setores de educação, saúde, indústria e agrícola haviam recebido uma boa tarefa no orçamento e o alívio foi concedido à classe média através de um aumento no limite de isenção ao imposto de renda, disse ele.