Karnataka em alerta máximo após o surto de H5N1 nos estados vizinhos

Após um surto de gripe aviária (H5N1) no sul da Índia, incluindo Andhra Pradesh e Telangana, o Departamento de Saúde de Karnataka está em alerta máximo.

Enquanto o vírus afeta principalmente as aves e as infecções humanas são raras e exigem contato direto com aves infectadas, os altos funcionários da saúde do estado se reuniram na noite de segunda -feira para discutir a situação e garantir que as medidas sejam iniciadas preventivas

Na reunião presidida por Harsh Gupta, secretário principal, saúde, as autoridades foram ordenadas a intensificar a vigilância, especialmente entre os trabalhadores de aves.

A gripe aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral zoonótica que afeta principalmente as aves de curral e pode ocasionalmente derramar mamíferos, incluindo humanos e porcos.

‘Não há necessidade de pânico’

Assa Ahmed, diretor do Projeto Estadual, Programa de Vigilância de Doenças Integrada, disse O hindu que não havia necessidade de entrar em pânico, pois apenas aqueles que estavam em contato com aves infectadas e profissionais de saúde que examinam os trabalhadores de aves estão em risco.

“Estamos sensibilizando nossos trabalhadores de campo, incluindo a ASHA, para disseminar a conscientização sobre medidas preventivas. Embora seja crucial evitar o contato com animais infectados e manter a higiene das mãos ao manusear pássaros ou animais selvagens, o uso de roupas de proteção, como luvas, óculos e máscaras ao trabalhar com pássaros e animais selvagens, é recomendado ”, acrescentou.