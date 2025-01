Karnataka estende prazo de HSRP até 31 de janeiro

O Departamento de Transporte de Karnataka estendeu o prazo para instalação de Placas de Registro de Alta Segurança (HSRP) até 31 de janeiro de 2025. Esta é a sexta prorrogação.

A instalação do HSRP tornou-se obrigatória para veículos matriculados antes de 1º de abril de 2019.

O HSRP é uma placa segura projetada para evitar uso indevido. Possui fechaduras não reutilizáveis, pelo que a sua remoção só é possível quebrando-as. Cada placa vem com um número exclusivo de 10 dígitos vinculado ao chassi do veículo e detalhes do motor, que são armazenados em um banco de dados central.

Um funcionário do Departamento de Transportes disse que as placas HSRP seguem um design e fonte uniformes, com um símbolo de “chakra” azul à esquerda. As cores de fundo variam dependendo do tipo de veículo: branco para veículos particulares com números pretos e amarelo para veículos comerciais. Além disso, a palavra “ÍNDIA” está estampada a quente na placa para maior autenticidade.

Para os automóveis são instaladas duas placas, uma na dianteira e outra na traseira, acompanhadas de um adesivo no para-brisa com os dados de matrícula e o número do HSRP. Os veículos de duas rodas, no entanto, possuem uma única placa gravada na parte traseira, sem quaisquer adesivos adicionais.