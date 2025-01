Karnataka expressou sua voz sempre que os princípios do federalismo foram comprometidos: Governador Thaawarcand Gehlot

Governador de Karnataka Thaawarchand Gehlot durante as celebrações do Dia da República no desfile do Marechal de Campo Sam Manekshaw em Bengaluru em 26 de janeiro de 2025. Crédito da foto: Sudhakara Jain

O governador de Karnataka sublinhou o reconhecimento da autoridade administrativa dos estados pela Constituição, respeitando assim a diversidade do país e dando mais poder ao governo da União.

O governador de Karnataka, Thaawarchand Gehlot, no domingo (26 de janeiro de 2025) enfatizou a necessidade de restabelecer a fé na Constituição, bem como no federalismo cooperativo.

No seu discurso do Dia da República, repleto de menções à constituição indiana e à necessidade de a proteger, Gehlot disse que o governo de Karnataka levantava a sua voz sempre que os princípios do federalismo consagrados na constituição.

Salientando que a constituição no seu primeiro artigo declara a Índia como uma união de estados, Gehlot disse que divide o poder soberano entre a Federação ou a União e os Estados.

“O Governo de Karnataka está totalmente empenhado em defender as práticas dos princípios da União e, consequentemente, contribuiu para o desenvolvimento do país de acordo com os ideais da Constituição”, disse o governador no seu discurso na Parada de Sam Manekshaw.

“Karnataka levantou a voz sempre que os princípios do federalismo foram comprometidos. Neste Dia da República, reiteremos a nossa fé na Constituição e também no federalismo cooperativo”, acrescentou.

Autoridade administrativa dos estados

Gehlot sublinhou também que a Constituição reconheceu e respeitou a autoridade administrativa dos estados, respeitando assim a diversidade do país para defender a unidade e a integridade do país, ao mesmo tempo que dá mais poder ao governo da União.

“Os arquitectos da nossa Constituição deram-nos o sistema administrativo para este país diverso, adoptando os princípios da troca de energia. Era o sonho dos nossos redatores da Constituição construir estados fortes e, portanto, uma Índia forte, portanto, é nossa responsabilidade comum defender a nossa união contra a sua visão”, disse o governador.

Ele enfatizou que a verdadeira força da República Indiana reside na unidade na diversidade, na resiliência das instituições democráticas e no compromisso inabalável com os valores consagrados na Constituição.

Finanças bem administradas

Na ocasião, o governador explicou ainda as cinco garantias para a concretização dos ideais de justiça social e económica consagrados na Constituição, que são ‘Shakti’, ‘Anna Bhagya’, ‘Gruha Jyoti’, ‘Gruha Lakshmi’ e ‘Yuva Nidhi ‘.

Afirmando que o governo de Karnataka administrou bem as finanças em 2024-25, Gehlot disse que no final de dezembro de 2024, a arrecadação de receitas do estado era de ₹ 1,81.908 crore, alcançando um crescimento anual de 13%.

Karnataka ocupa o segundo lugar no país em termos de receita total de GST arrecadada pelos estados. Ele também explicou detalhadamente diversas medidas de bem-estar iniciadas pelo governo estadual para melhorar as condições de vida da população.

Progresso da expansão do metrô Namma

Falando sobre o Projeto Metro Rail em Bengaluru, ele disse Fase 2A, com um trecho de 19,75 km de Central Silk Board a Krishnarajapura e Fase-2B, com um trecho de 38,44 km de Krishnarajapura ao Aeroporto Internacional de Kempegowda a um custo estimado de ₹ 14.788 milhões estão em andamento.

Na Fase 3, Corredor-1 de Kempapura a JP Nagar 4ª Fase (32,15 km) e Corredor-2 de Hosahalli a Kadabagere (12,50 km), totalizando 44,65 km, a um custo estimado de ₹ 15.611 crore está em andamento e o projeto é previsto para ser concluído em dezembro de 2029, explicou.

Política do Centro de Capacidade Global

Gehlot disse que Karnataka, especialmente Bengaluru, é reconhecida como um centro tecnológico global, hospedando mais de 875 unidades de Centros de Capacidade Global (GCCS), com mais de 30% dos GCCs da Índia localizados nesta cidade.

Para capitalizar ainda mais este ecossistema, o governo de Karnataka introduziu a Política 2024-29 do Centro de Capacidade Global de Karnataka (GCC), acrescentou.

Um desfile impressionante e um programa colorido seguiram-se após o discurso do governador.

Os alunos, através das suas actuações em canções patrióticas, mostraram as dificuldades enfrentadas pelos lutadores pela liberdade para alcançar a independência. A diversidade cultural do estado e do país foi destacada durante o evento.