Karnataka gastou apenas 2,01% do PIB no setor de ensino superior: Niti Aayog Policy Relatório

Karnataka liderou a densidade da universidade na Índia com 66 universidades para um lakh elegível da população (18-23 anos de idade). | Crédito da foto: foto do arquivo

Karnataka foi o último terço em termos de despesa no ensino superior, de acordo com um relatório de política Niti Aayog recentemente publicado de ‘ensino superior de expansão da qualidade através de estados públicos e universidades estatais’.

De acordo com os dados até 2020-21, apesar de ser um importante centro de ensino superior no país, Karnataka gastou apenas 2,01% de seu produto interno bruto (PIB) no ensino superior. Jammu e Caxemira gastaram o mais alto – 8,11%do PIB, seguido por Manipur (7,25%), Meghalaya (6,64%) e Tripura (6,19%) de acordo com o relatório. Sob Karnataka, eles eram Delhi com 1,67% e telengan com 2%.

No mesmo período, Karnataka também atribuiu ₹ 5.129 milhões de rúpias em seu orçamento para o ensino superior. A Maharashtra liderou fundos com ₹ 11.421 milhões de rúpias, seguidas de rúpias de Bihar ₹ 9.666 milhões, e Tamil Nadu ₹ 7.237 milhões de rúpias, segundo o relatório.

“O governo de Karnataka está atribuindo apenas 12% de seu orçamento estadual para o setor educacional todos os anos. Desse modo, 70% dos fundos são atribuídos à educação escolar, enquanto os 30% restantes são atribuídos ao ensino superior. Isso será um revés para o desenvolvimento do setor de ensino superior, especialmente quando escolas do governo e universidades públicas enfrentam a escassez de fundos. O governo do estado deve atribuir 26% de seu orçamento para o setor educacional ”, disse Sripada Bhat, educadora.

No entanto, Karnataka liderou a densidade da universidade na Índia com 66 universidades para um lakh da população elegível (18-23 anos de idade), o que foi mais que o dobro da média nacional de 30.

Embora a Índia tenha avançado em termos de melhoria da relação de registro bruta (GER) no ensino superior, o progresso não foi uniforme em todos os estados. Tamil Nadu demonstrou uma melhoria máxima com um GER de 47%, enquanto Karnataka tinha um GER de 36,2%, que era consideravelmente maior que a média nacional de 28,4%, segundo o relatório.

“Entre 1950-51 e 2021-22, a GER na Índia aumentou 71 vezes.A Política Nacional de Educação (NEP-2020) visa alcançar a ger de 50% até 2035 ”, afirmou o relatório.

No relacionamento estudantil-maestro, Karnataka foi um dos melhores artistas. Contra a média nacional de 23: 1, ficou em 15: 1 em Karnataka. Tamil Nadu liderou com uma proporção de 14: 1 aluno

Segundo o relatório, Karnataka teve 11% das 100 melhores universidades do país, enquanto Tamil Nadu excedeu 22%. A Índia possui 495 universidades públicas estaduais (SP), com Karnataka liderando com 43, seguido por Bengala Ocidental e Uttar Pradesh 38 cada.

Enquanto isso, Niti Aayog elogiou o programa ‘Habilidades em inglês para jovens’ em Karnataka, lançado em 2024.

“O governo de Karnataka lançou quatro programas em 2024, com o objetivo de avançar no ensino superior, melhorar o domínio da linguagem e melhorar a empregabilidade para os alunos, promovendo sua transição perfeita para a força de trabalho. O programa ‘Habilidades em inglês para jovens’, em associação com a Microsoft India, dirigiu 5.795 estudantes em 16 universidades de engenharia governamental, melhorando seu domínio em inglês e preparação no local de trabalho através de módulos de aprendizado combinados. As iniciativas incluíram a inovação ‘Scholars for Exfess Graduate Talent (Scout)’ “, disse o relatório.

Além disso, ele declarou que o Programa de Desenvolvimento de Capacidades para oficiais internacionais apoiava os esforços de internacionalização em 28 universidades e o Muro da Biblioteca Digital Freemium da Universidade de Bengaluru, que expandiu o acesso aos recursos de aprendizado digital.