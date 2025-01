Karnataka viu um aumento acentuado no número de picadas de cobra e mortes registradas em 2024

Os casos registrados de envenenamento por picada de cobra e mortes em Karnataka tiveram um aumento acentuado de 6.596 casos de picadas e 19 mortes em 2023 para 13.235 casos de picadas e 101 mortes em 2024. Isso ocorre depois que Karnataka declarou os casos de envenenamento por picada de cobra e mortes notificáveis ​​​​em a Lei de Doenças Epidêmicas de Karnataka. , 2020, em fevereiro de 2024.

O envenenamento por picada de cobra é uma doença tropical negligenciada causada pela picada de uma cobra venenosa, que geralmente é acidental. Embora em 2022 a Secretaria de Estado de Saúde tenha registrado um total de 3.439 casos e 17 óbitos, até o momento deste ano (1º a 18 de janeiro) foram registrados 415 casos e três óbitos.

Em 2024, enquanto Hassan relatou o maior número de casos com 850, Chickballapur e Mysuru seguiram com 813 e 790 casos, respectivamente. O maior número de mortes por picadas de cobra foi registrado em Tumakuru (nove), seguido por Koppal e Kalaburagi (oito cada) e Bagalkot e Shivamogga (seis cada), de acordo com dados do portal estatal Plataforma Integrada de Informações de Saúde (IHIP).

Após uma enorme lacuna entre o número de envenenamentos por picadas de cobra e mortes relatadas em pesquisas diretas e dados oficiais, Karnataka declarou mortes e casos por picadas de cobra notificáveis ​​sob a Lei de Doenças Epidêmicas de Karnataka de 2020, em fevereiro de 2024. Isso está muito à frente do estatuto do Centro. aos Estados em 27 de novembro do ano passado, pedindo-lhes que declarassem a picada de cobra como uma doença de notificação obrigatória.

Após a declaração, a Secretaria de Saúde do Estado instruiu todos os hospitais e faculdades de medicina (hospitais universitários), incluindo instalações privadas, a inserirem compulsoriamente todos os casos e mortes por picadas de cobra no portal do IHIP.

Vigilância aprimorada

Ansar Ahmed, diretor do projeto estadual do Programa Integrado de Vigilância de Doenças, atribuiu o aumento de casos à melhor notificação por parte dos hospitais e disse que tornar as picadas de cobra notificáveis ​​levou a uma melhor vigilância. “Isso resultou numa melhor monitorização, resposta e mitigação dos efeitos das picadas de cobra, que há muito representam um grave problema de saúde pública, especialmente em áreas tribais e rurais”, disse ele.

A notificação de casos e mortes por picadas de cobra no portal IHIP começou em outubro de 2021. Antes disso, era feita através da divisão de Doenças Transmissíveis. Muitos casos não são notificados, pois a maioria das pessoas nas zonas rurais recorre a curandeiros tradicionais”, disse ele.

Para reduzir a incidência e a gravidade das picadas de cobra e minimizar o fardo econômico e de saúde associado às comunidades afetadas, Karnataka desenvolveu uma estrutura estratégica envolvendo vários departamentos no âmbito do ‘Plano de Ação Estadual para Prevenção e Controle do Envenenamento por Picadas de Cobra’, disse o Dr. disse.

Antídoto suficiente

O médico destacou que o Estado dispõe de um stock adequado de antídoto para picadas de cobra, com 60 mil frascos disponíveis em todas as unidades de saúde ao nível dos Centros de Saúde Primários (CSP), e acrescentou: “O ideal é que o antídoto seja administrado no prazo de seis horas.” da mordida. Treinamos nossos funcionários da ANM e da ASHA no manejo adequado de casos de picadas de cobra, garantindo ao mesmo tempo que os pacientes sejam imediatamente transferidos para o centro de saúde mais próximo para tratamento. “Também intensificámos a nossa campanha de sensibilização pública e de informação, educação e comunicação.”

Os quatro grandes’

Globalmente, existem aproximadamente 2.000 espécies de cobras e 310 espécies são encontradas somente na Índia. Destas, 66 espécies são venenosas e representam uma séria ameaça à saúde humana. As “quatro grandes” espécies venenosas da Índia são a cobra indiana, a krait comum, a víbora de Russell e a víbora com escama de serra. Além dessas, Karnataka é o lar de várias cobras venenosas específicas da região, como a cobra-real, a víbora Malabar e a víbora-nariz-corcunda, disse o médico.