Karol Bagh registra a menor participação de votação, Mustafabad superior

A Assembléia de Mustafabad, no nordeste de Delhi, registrou na quarta -feira a maior participação eleitoral com 69%, de acordo com dados da Comissão Eleitoral. Foi seguido por Selampur, 68,70%, localizado na mesma região.

Em Mustafabad, vários centros eleitorais viram os eleitores filas ao longo do dia, quando saíram em grandes quantidades para exercer sua franquia. “Para as pessoas que moram aqui (Mustafabad), uma votação é uma esperança de mudança enquanto luta por confortos básicos. As pessoas também se lembram dos tumultos de Délhi (2020), quando a vida de muitos foram alterados para sempre ”, disse Adil Ansari, 41 anos, que trabalha em uma empresa privada.

Em Seelampur, Satbir Singh, 64 anos, disse que as pessoas votaram com entusiasmo quando a área viu muitas campanhas antes da pesquisa. “As pessoas aqui estão mais conscientes da política”, acrescentou. Sunil Sharma, 40, na mesma área, disse: “Selampur é como uma cidade. As pessoas são conhecidas e saímos em grupos de votos.