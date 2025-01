Kash Patel assou a possível pressão de Trump, comentários anteriores no público contencioso

Kash Patel assou a possível pressão de Trump, comentários anteriores no público...

Kash Patel, candidato do presidente Trump de liderar o FBI, estava no centro de uma audiência de confirmação controversa na quinta -feira, enfrentando uma grade intensa dos democratas no comitê judicial do Senado sobre seus comentários anteriores e lealdade a Trump.

Para os republicanos, Patel é uma oportunidade de reformar uma agência cuja imagem pública recebeu sucesso e concentrando o FBI em sua missão de combater o crime.

Para os democratas, Patel é uma figura não qualificada em risco de abusar do poder do FBI.

“Mas Patel nos faria acreditar que todos esses servidores públicos, todos os republicanos, todo o primeiro governo de Trump e, aparentemente, qualquer outra pessoa crítica, nada mais é do que gângsteres do governo e membros do estado profundo, muitos deles Tenha sua lista de inimigos ”, disse o senador Dick Durbin (Illinois), o principal democrata do painel.

“Nossa nação precisa de um diretor do FBI que entenda a seriedade desta missão e está pronto no primeiro dia, não alguém que é consumido por suas próprias queixas políticas pessoais”.

Uma combinação de compromissos sobre como o poder do FBI será executado

Os democratas espalharam Patel com uma série de perguntas sobre como lidar com a pressão externa de Trump.

Foi uma linha de perguntas que faziam referências frequentes àqueles que listaram como “gângsteres do governo” em um apêndice de um livro que ele escreveu com o mesmo nome.

Enquanto o presidente Chuck Grassley (R-Iowa) defendeu a lista como um esforço de transparência que não deve ser mal interpretado como uma “lista de inimigos”, Patel usou e-mails eletrônicos anteriores para a coleta de fundos para dizer que o grupo deve ser responsável.

Patel procurou garantir ao comitê que não tomaria nenhuma ação ilegal, mas não se comprometeria a renunciar se enfrentasse tanta pressão.

“Minha resposta é simplesmente, eu nunca faria nada inconstitucional ou ilegal, e nunca fiz isso nos meus 16 anos de serviço do governo”, disse ele.

“Sempre obedecerei à lei.”

Ele também se esquivou das perguntas sobre se seguiria os comentários anteriores que solicitaram uma acusação do ex -diretor do FBI, Christopher Wray.

“Não tenho interesse ou desejo, e não o confirmarei, se confirmado. Não haverá politização no FBI. Não haverá ações de remuneração tomadas por nenhum FBI se elas me confirmarem como diretor do FBI ”, afirmou.

A senadora Katie Britt (R-Ana.) Argumentou que Patel havia fornecido aos democratas as garantias que estavam procurando.

“Eu tenho ouvido diligentemente nas últimas horas, e o que ouvi dizer é que seu dever é proteger os cidadãos dos EUA, que trabalharão para defender a Constituição”, disse ele.

“Você disse que não permitirá exagerar o governo vítimas, porque isso aconteceu com você. Você falou sobre não ter que voltar. … Você disse que tudo o que você faz será de fato e base constitucional.

O testemunho do passado mar-a-lago de Patel causa escrutínio

Mas vários legisladores democratas disseram que a libra de Si Patel poderia resistir à pressão de Trump e operar com sinceridade seria vista em uma transcrição do grande júri, uma vez que o candidato foi chamado a testemunhar na investigação de documentos classificados do Conselho Especial Jack Smith.

Patel disse anteriormente que viu Trump desclassificar documentos. Embora a reivindicação não tenha sido específica para os documentos em Mar-a-Lago no Centro de Investigação, os advogados de Trump indicaram o comentário e podem ter aparecido em uma defesa se o caso tivesse prosseguido.

Patel foi convocado para prestar testemunho na investigação de advogados especiais em Trump e recebeu imunidade depois de declarar seu direito da Quinta Emenda contra a auto -incriminação a muitas das perguntas.

Os democratas procuraram transcrição e notaram na quinta -feira que Patel pode falar livremente sobre seu próprio testemunho, algo que Patel argumentou que violaria o segredo do grande júri.

O senador Cory Booker (DN.J.) disse que Patel estava evitando a transparência que ele afirma que ele fornecerá como diretor do FBI.

“Seria irresponsável avançarmos se não soubéssemos que o futuro chefe do FBI violaria a lei e mentiria para o presidente dos Estados Unidos”, disse Booker.

O senador Adam Schiff (D-calif.) Ele até disse ao declarar o quinto, Patel levantou questões sobre sua confiabilidade e compromisso de seguir a lei.

“Eu não sei, mas ele pode ser o primeiro indicado para o diretor do FBI na história de que ele considerou necessário defender o quinto, dizer que não testemunharia um grande júri porque poderia incriminá -lo, “Schiff disse.

Eles enfrentam as declarações anteriores de Patel

O público serviu como um formato para emitir algumas das declarações mais controversas de Patel após uma sólida série de aparições nos podcasts da direita nos últimos quatro anos.

Essas entrevistas foram ricas para os legisladores democráticos, já que Patel se esquivou e continuamente demorou enquanto respondia aos seus comentários anteriores.

Patel não respondeu aos comentários anteriores de que “o edifício do FBI Hoover encerraria o primeiro dia e o abriria novamente no dia seguinte como um museu do estado profundo”.

Quando ele enfrentou uma longa nomeação sobre como os “jornalistas” criminosos ou civis “ajudariam” as eleições presidenciais de Joe Biden Rig “, Patel reclamou que apenas uma nomeação parcial foi mostrada.

Mas talvez sua troca mais confusa tenha chegado a perguntas sobre o papel público que ele desempenhou ao promover uma música gravada pelos réus de 6 de janeiro na prisão

“Não estou ciente disso, senhor, não teve nada a ver com a gravação”, disse ele.

Ao questionar posteriormente, o senador Richard Blumenthal (D-Conn.) Apontou que Patel tinha Ele se gabou de sua participação.

“De fato, como você expressou, Steve Bannon em seu programa: ‘Depois fomos a um estúdio e o gravamos, o dominamos, digitalizamos e colocamos como uma música, agora jogando -a exclusivamente na guerra da sala.’ Essa era a música do coral da prisão de J6 ”, disse Blumenthal.

“Nós, nós”, acrescentamos mais tarde o senador Adam Schiff (D-Califórnia), observando que Patel foi aparentemente incluído no trabalho do grupo.

Mais tarde, Patel disse que estava usando o “proverbial dos EUA” quando Schiff perguntou se Patel mentiu para Steve Bannon.

Patel também promoveu anteriormente a música do grupo e reconheceu que conhecia os antecedentes do grupo.

“O coro da prisão de J6 é composto por pessoas que foram presas como resultado de sua participação no protesto de 6 de janeiro de 2021 pela integridade eleitoral. Eles cantaram o hino todas as noites desde que foram presos, vamos ajudar “, ele escreveu sobre Redes sociais em uma publicação de 2023.

Divisão Clara sobre Reforma de Patel e FBI

O senador Ted Cruz (R-Texas) elogiou Patel como uma figura que poderia restaurar a reputação do FBI.

“Quando volto para casa no Texas, os texanos me perguntam algo regularmente, devemos abolir o FBI? Agora, minha resposta para isso é não -ffática. O FBI tem uma missão crítica de deter os bandidos, sejam assassinos em série ou traficantes de pessoas ou abusadores de crianças ou terroristas. Mas diz algo que uma porcentagem considerável dos Estados Unidos perdeu tanta fé no escritório que eles acreditam que deveriam ser fechados ”, afirmou.

O senador Adam Schiff (D-Califórnia), no entanto, parecia exasperado por sua seleção.

“Ele escolheu alguém cuja principal qualificação, na minha opinião, é sua disposição para dizer que quando todos os outros diriam não … é por isso que ele está sentado aqui”, disse ele.

“Olhe para as pessoas que ocupavam esse trabalho perante o Sr. Patel, a estatura das pessoas que tinham esse trabalho, as qualificações das pessoas que trabalham e como nenhum de nós conseguiu pensar que seus antecedentes, suas qualificações, mantenham uma vela para o pessoas que estavam diante dele?

Mas o senador Eric Schmitt (R-Mo.) Rejeitou as preocupações dos democratas.

“Eu não acho que eles possam acreditar que você está sentado onde está sentado agora. Mas adivinhe? Você é, e você confirmará, e levará essa agência a retornar ao que sempre deveria ter sido, que é proteger o povo americano, combater o crime, colocar os males na prisão, não para executar uma agenda política como alguma forma de Justiça da República da Banana ”, disse ele.

Fonte