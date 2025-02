O ministro de Relações Exteriores de La Unión, S. Jaishankar e 45 embaixadores de diferentes países no domingo (23 de fevereiro de 3035) interagiu com delegados tamile que estão visitando a terceira edição de Kashi Tamil Sangamam.

A sessão deu aos representantes internacionais uma oportunidade única de testemunhar a conexão entre as duas grandes culturas de Kashi e Kanchipuram e obter uma compreensão mais profunda da Índia além de Délhi.

Jaishankar descreveu Kashi como o coração cultural da Índia, profundamente ligado às pessoas em todo o país.

“Tamil Nadu tem um vínculo especial com Kashi, e Kashi Tamil Sangamam celebra essa conexão única. A Índia é uma terra de diversidade e, apesar de suas muitas línguas, tradições e crenças, o país ainda está unido. Esta unidade da diversidade mantém a Índia unida como nação ”, afirmou.

Jaishankar enfatizou a importância de celebrar a rica herança da Índia, pois ajuda a transmiti -la para as gerações futuras e apresentar ao mundo o passado glorioso e as profundas tradições da Índia.

Ele enfatizou que as culturas permanecem vivas através das celebrações e o governo indiano apóia ativamente esses esforços.

O ministro das Assuntos Externos também falou sobre como as tradições contribuem para o progresso da tecnologia. Ele mencionou o papel do sistema de conhecimento indiano a esse respeito e disse que as universidades indianas estão realizando pesquisas avançadas em áreas como drones e tecnologia espacial.

“Desenvolvimentos mais notáveis ​​serão vistos em um futuro próximo”, disse ele.

Ícone de diversidade global

O delegado Tamil Rajash Kumar destacou o crescente papel do mundo na Índia e perguntou como os diferentes embaixadores percebem a diversidade da Índia.

Em resposta, o embaixador da Somália disse que a uniformidade não é uma solução para os desafios. Ele disse que a Índia, com mais de um bilhão de pessoas de vários pensamentos, é um ótimo exemplo de coexistência e harmonia social.

Referindo -se a conflitos na África, ele ressaltou que o rico e multicultural herança da Índia fortalece a unidade do país.

Um diplomata da Eritreia descreveu sua visita a Kashi como uma experiência especial. Ele lembrou como seus professores indianos compartilharam seu conhecimento sobre a cultura, as pessoas e a herança da Índia, reconhecendo que as conexões entre pessoas de diferentes partes da Índia mantêm o país unido.

O Alto Comissário anexo de Ruanda também apoiou esses pontos de vista, dizendo que o mundo pode aprender com a harmonia social da Índia. Ele expressou preocupação com guerras e conflitos em todo o mundo e elogiou a Sociedade do Pacífico da Índia.

O embaixador da Islândia disse que a força da Índia está em sua diversidade, o que se reflete em sua cultura e valores compartilhados.

O Alto Comissário da Jamaica mencionou que este ano o 108º aniversário da chegada dos índios à Jamaica é cumprido. Ele disse que há muitas histórias não contadas entre as duas nações e sugeriu que ambos os países trabalhem juntos para destacar essas experiências. Ele também propôs estabelecer um Centro de Estudos do Caribe na Índia.

“A presença dos principais diplomatas de vários países reflete o escopo global da Índia e seus laços culturais e com base no conhecimento da Índia com civilizações em todo o mundo”, disse Sanjay Kumar, vice -chanceler interino da Universidade Hindu de Banras.

Pretende fortalecer a união

Organizado pelo Ministério da Educação em colaboração com o governo de Uttar Pradesh e outros ministérios, o intercâmbio cultural e educacional anual visa celebrar e fortalecer o antigo vínculo civilizacional entre Tamil Nadu e Kashi.

O primeiro mês de Kashi Tamil Sangamam de um mês foi realizado de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2022, com o objetivo de reviver laços vivos entre Varanasi e Tamil Nadu. A segunda edição foi organizada de 17 a 30 de dezembro de 2023.

A terceira edição foi planejada como um evento de 10 dias, que começou em 15 de fevereiro e será concluído em 24 de fevereiro.

O tema principal do evento deste ano é destacar as contribuições significativas do Sage Agasthyar para o Siddha Medicine System (Bharatiya Chikitsa), a literatura clássica do Tamil e também suas contribuições para a unidade cultural da nação.