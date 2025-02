Kate publica uma fotografia tirada por seu filho Louis no Dia Mundial do Câncer

A nova foto de Kate, tirada pelo filho mais novo, o príncipe Louis, foi publicado na véspera do Dia Mundial contra o câncer nos perfis sociais oficiais dos princípios de Gales.

Em um tiro em Windsor no início do ano, um fotógrafo excepcional de seis anos é Kate usando um chapéu e um casaco em um grande porta -malas no meio da floresta e abrindo as mãos sorrindo. “Não se esqueça de cultivar tudo sobre esta doença” lê uma mensagem que acompanha a imagem assinando “C”, a Catarina inicial e a hashtag #worldcâncer.

A princesa mostra novamente, após um anúncio recente da remissão de diagnóstico de câncer no ano passado, seu grande compromisso de aumentar a conscientização sobre o tumor e o apoio daqueles que sofrem como aconteceu na semana passada ao visitar apenas no hospício do terminal do paciente no País de Gales com eles ele toca e fala com seus pais e equipe médica.

