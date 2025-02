Kavarapettai acidente de trem | Aviso de piloto maluco Impacto de colisão minimizado

Uma foto de arquivo do Mysuru-Darbhanga Bagmati Express entrou em uma linha de bens estacionários devido à falha do sinal na estação ferroviária de Kavaraipettai, na divisão Chennai, na Southern Railway. | Crédito da foto: The Hindu

Aplicação oportuna de freios de emergência pelo piloto louco do trem 12578 Mysuru-Dharbhanga Bagmati Express provavelmente salvou muitas vidas quando o trem colidiu com um trem estacionário em Kavaratettai, no Southern Railway, em 11 de outubro de 2024.

Em seu relatório preliminar, o comissário de segurança ferroviária que investigou as circunstâncias que levaram à colisão traseira colocou o bom trabalho de Crazy Lilot G. Subramani. Ele disse que o louco “mostrou um excelente estado de alerta e velocidade na aplicação de freios de emergência; isso reduziu a velocidade do trem e o consequente impacto da colisão”.

Ele escreveu ao Ministério das Ferrovias dizendo que a ação louvável (do Sr. Subramani) pode ser adequadamente reconhecida pela ferrovia. Em uma carta endereçada ao gerente geral, Southern Railway, o conselho ferroviário solicitou a ação necessária o mais rápido possível.

Bungle de sinal

Às 20h31 de 11 de outubro de 2025, o Bagmati Express passou o sinal verde estabelecido para a linha principal a uma velocidade de aproximadamente 90 km / h, mas correu para a linha de loop e colidiu com um trem estável de mercadorias vazias lá. O acidente resultou no descarrilamento de aproximadamente 13 treinadores e ferimentos a alguns passageiros. Um carro da trama pegou fogo no impacto da colisão.

Uma investigação múltipla sobre o acidente encontrou porcas e parafusos “ausentes” de um ponto crucial na linha ferroviária, o que sugere possível sabotagem.

Acontecendo incomum

No entanto, o gerente geral da Southern Railway, RN Singh, que visitou o local do acidente disse a jornalistas que “algo incomum aconteceu e que o trem, em vez de pegar a linha principal, entrou na linha de loop … houve algumas mudanças no ponto da configuração . Aconteceu por alguma falha ou por algum outro motivo.

No entanto, nem a investigação multidpartamentária nem os funcionários ferroviários têm qualquer razão para o modo como o caminhão da trama pegou fogo. Embora uma equipe da Agência Nacional de Pesquisa tenha inspecionado o cenário do acidente, ele não encontrou motivos para lançar uma investigação sobre o ângulo de sabotagem, disseram fontes ferroviárias.