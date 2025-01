Kayla Nicole diz que o relacionamento com Travis Kelce levou a uma trollagem online ‘exaustiva’

Nicolas Kayla quebrou seu silêncio sobre o impacto emocional de seu rompimento altamente divulgado com Travis Kelce. Durante sua recente aparição em um programa de TV, ele falou sobre os desafios de enfrentar o intenso escrutínio público e as dúvidas pessoais, especificamente devido ao atual relacionamento da estrela da NFL com Taylor Swift.

É assim que Nicole enfrenta o passado e demonstra sua força sob os holofotes.

Kayla Nicole fala sobre seu rompimento público com Travis Kelce

A âncora esportiva recentemente falou sobre seu rompimento altamente divulgado com o tight end do Kansas City Chiefs.

Na 3ª temporada, episódio 2 de Forças Especiais da Fox: O Teste Mais Difícil do Mundo, Kayla Nicole falou sobre o impacto emocional e a reação contínua. “Passar por uma separação pública… foi avassalador”, ela compartilhou. “Nunca experimentei nada assim.” A jovem de 32 anos também disse que se sente reduzida a uma manchete e retratada pela mídia como “a ex-namorada de alguém”.

O ex-casal, que namorou intermitentemente por cinco anos, se separou em 2022. Desde então, o relacionamento de destaque de Travis Kelce com o ícone pop Taylor Swift trouxe um escrutínio adicional para Nicole. Durante o episódio, ela também falou sobre as constantes trollagens que recebe online, dizendo: “Eu poderia postar que o céu está azul e as pessoas terão uma resposta sobre um ex e sua nova situação”.

Nicole admitiu ainda que apesar de sua admiração por Swift, as comparações incessantes a fizeram questionar seu valor como pessoa e parceira. Ela descreveu essa negatividade constante como “exaustiva”. A participação de Kayla Nicole nas Forças Especiais faz parte do seu esforço para reconstruir a confiança. Ela também expressou seu desejo de demonstrar sua resiliência, dizendo: “Quero me lembrar de que sou capaz de fazer coisas difíceis”.

Durante um desafio, o jornalista esportivo completou um bungee jump de uma ponte de 40 metros. Depois, ela começou a chorar e chamou a experiência de “emocionalmente desgastante”. Refletindo sobre sua vulnerabilidade, Nicole compartilhou como ficou chocada quando a equipe a confrontou com uma manchete de rompimento.

Esta não é a primeira vez que Kayla Nicole aborda as reações pós-separação. Em outubro de 2024, ele apareceu em Angel Reese. anjo sem remorso podcast para discutir o impacto do ódio online. “Eu estaria mentindo se dissesse que esse nível de ódio e caos não me afetou”, ele compartilhou. Além disso, Nicole falou sobre o Eu sou um atleta podcast sobre como gerenciar o escrutínio público, dizendo que seu objetivo era lidar com a situação com elegância.