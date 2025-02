Ke Huy Quan interpreta um serial killer em um novo filme de terror sobre um cachorro, Lili Reinhart também escolhe

Ke huy quan Um assassino em série vai tocar em Bad BoyUm novo filme de terror que é contado da perspectiva de um cachorro.

Quan ganhou o Oscar de melhor ator de elenco por seu papel em tudo o que Ally de 2022 ao mesmo tempo. Agora estrela um novo filme de ação intitulado Love Durts com Ariana Debose, que atinge os teatros dos Estados Unidos nesta sexta -feira.

Por Prazo finalQuan agora foi usado para interpretar um serial killer chamado Cameron em Bad Boy, um novo filme de gênero preto, dirigido por Jacob Chase. Lili Reinhart também foi escolhido no filme como uma das possíveis vítimas de Cameron de que o cachorro, Gary, precisa tentar salvar.

A sinopse do filme diz: “Gary é um bom garoto que ama seu novo proprietário, Cameron (Ke Huy Quan). Ele obtém guloseimas e atrito da barriga e a vida é ótima. No entanto, Gary não é permitido no porão. E mesmo que fosse, você não pode desbloquear portas. Mas há uma garota (Lili Reinhart) no porão. E ela não pode sair para brincar. Gary não sabe, mas ele é apenas sua chance.

O que mais sabemos sobre o Bad Boy com Ke Huy Quan?

Atualmente, o elenco está em andamento para Gary, que será um terrier.

O filme é produzido por Dave Caplan, Adam Hendricks e Greg Gilread, enquanto o roteiro vem de Travis Braun. Espera -se que as filmagens comecem em agosto de 2025 no Canadá.

Chase disse em comunicado: “Eu amo cães. Mais do que pessoas. E estou cansado de assistir filmes de terror onde o cachorro é o primeiro a morrer! Eles não são apenas animais de estimação, são nossos melhores amigos, e acho que é hora de um filme de terror onde o cachorro é o herói. Bad Boy é lealdade, instinto e o incrível elo entre humanos e cães. Será uma versão fresca altamente original, fundada e profundamente suspensa de um thriller de terror. E estou encantado em colaborar com Ke e Lili em dois papéis, ao contrário de tudo o que eles jogaram antes.