Ke Huy Quan revela papel de sonho inesperado depois que o amor dói

O vencedor do Oscar Ke Huy Quan compartilhou seu próximo papel dos sonhos, antes do lançamento teatral do thriller de ação da Universal Pictures. o amor dói em 7 de fevereiro de 2025. Este é seu primeiro grande projeto estrelado após o sucesso de crítica de Everything Everywhere All at Once.

Qual é o papel dos sonhos de Ke Huy Quan?

Em uma entrevista recente, Quan expressou seu desejo de interpretar um vilão em seu próximo projeto em potencial, depois de ser conhecido por seus papéis divertidos e legais. Ele revelou que está aberto a qualquer tipo de mau caráter porque está pronto para sair de sua zona de conforto.

“Eu adoraria interpretar um bad boy. Como um vilão de Bond”, disse Quan (via Império). “Ou o tipo de coisa que Hugh Grant faz em Heretic. “Quero sair da minha zona de conforto e interpretar esse cara realmente malvado e diabólico”, ele ri. “Isso seria muito divertido.”

Love Hurts é dirigido pelo veterano coordenador de dublês e lutas JoJo Eusebio a partir de um roteiro escrito por Matthew Murray, Josh Stoddard e Luke Passmore. O filme também é estrelado por Ariana DeBose (West Side Story), Daniel Wu (Tomb Raider), Marshawn “Beast Mode” Lynch (Bottoms), Mustafa Shakir (Emancipação), Lio Tipton (Lucy), Rhys Darby (Jumanji: The Next Level) , André Eriksen (Noite Violenta) e Sean Astin (trilogia O Senhor dos Anéis). É produzido por Kelly McCormick e David Leitch, com Ben Orman atuando como produtor executivo.

“O filme segue Marvin Gable, um corretor de imóveis que trabalha nos subúrbios de Milwaukee, onde florescem as placas de ‘Vende-se’. Gable recebe um envelope carmesim de Rose, ex-cúmplice do crime que ele deixou como morta. “Ela não está feliz”, diz a sinopse oficial. “Agora, Marvin é jogado de volta a um mundo de assassinos implacáveis, cheio de traições e casas abertas transformadas em zonas de guerra mortais. Com seu irmão Knuckles, um volátil senhor do crime, em sua perseguição, Marvin deve enfrentar as decisões que o atormentam e a história que ele nunca enterrou totalmente.”