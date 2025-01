Kejriwal culpa Modi, e o primeiro -ministro culpa Nehru, nem fala sobre empregos, diz Priyanka Gandhi Vadra

Em sua primeira aparição pública antes das eleições da Assembléia de Délhi, o líder do Congresso e o vice de Wayanad Priyanka Gandhi Vadra disse que o primeiro -ministro Narendra Modi e o chefe do partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, teve o tido o que tinha o partido Aam Aadmi (AAP), com o Partido Aam aadmi (AAP). costume de definir suas falhas em figuras históricas.

“Modi culpa tudo por (o primeiro primeiro -ministro da Índia, Jawaharlal) Nehru, enquanto Kejriwal culpa Modi. Ambos encontraram uma maneira de mudar sua incapacidade de fornecer infraestrutura, empregos e melhores vidas para o povo de Delhi ”, disse a sra. Gandhi.

Milhares de apoiadores lotaram o roadshow que o deputado do Congresso liderou em Nangloi e em seu discurso público em Mustafabad.

Ao abordar os eleitores de Mustafabad, ele disse: “Cada casa aqui tem dois ou três membros vencedores, mas eles estão lutando para chegar ao final do mês. No entanto, Modi fala de Sheesh Mahal e Kejriwal Raj Mahal. Nem fale sobre emprego, inflação ou poluição ”, acrescentou.

Ao se dirigir aos eleitores das mulheres, disse o vice de Wayanad, conseguimos ajudar as famílias a economizar dinheiro todos os meses com nossos esquemas nos Estados Unidos em que estamos no poder e prometemos fazer o mesmo em Delhi.

Ao deixar Modi, o líder do Congresso disse: “Se eu pudesse dar cilindros a gás por ₹ 500, por que não foi antes das eleições? Eu deveria ter pensado em minhas irmãs, que precisam desembolsar ₹ 1.200 para um cilindro.

Ele também falou sobre o trabalho de desenvolvimento realizado na cidade durante o mandato do ex -ministro principal Sheila Dikshit e instou as pessoas a votar no partido que trouxe altos passos, os ônibus de Metro e GNC de Delhi para a capital nacional.