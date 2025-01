Kejriwal escreve ao PM propondo um esquema habitacional para o governo aposentado. funcionários

O chefe da AAP, Arvind Kejriwal, o membro do partido Rajya Sabha, Sanjay Singh, e o parlamentar Durgesh Pathak dirigiram-se à mídia no escritório do partido em Nova Delhi no domingo. Crédito da foto: SUSHIL KUMAR VERMA

O chefe do Partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, propôs no domingo um projeto habitacional para funcionários públicos aposentados, especialmente trabalhadores da saúde, e disse que havia escrito ao primeiro-ministro Narendra Modi buscando terras a taxas favoráveis ​​para o esquema.

Em conferência de imprensa, Kejriwal disse que o governo da AAP construiria uma unidade habitacional acessível e os proprietários poderiam pagar em prestações deduzidas dos seus salários. “Quando eles (funcionários do governo) se aposentarem, terão uma casa para chamar de sua”, disse ele.

Kejriwal disse que o esquema seria lançado primeiro como um projeto piloto para funcionários da Corporação Municipal de Delhi e do Conselho Municipal de Nova Delhi, antes de ser estendido a todos os funcionários do governo.

O chefe da AAP está contestando as eleições para a Assembleia de Delhi em seu próprio território – o distrito eleitoral de Nova Delhi.

Ele disse que enquanto fazia campanha, vários Safai Karamcharis o abordaram reclamando que depois de se aposentarem estavam desesperados e lutando para encontrar um teto sobre suas cabeças.

Fontes disseram que como o terreno é controlado pelo governo central em Delhi, há necessidade de parceria com o Centro para o plano.

Chega numa altura em que o BJP também pressiona por habitação para os pobres: Modi inaugurou apartamentos construídos para moradores de bairros degradados no âmbito do esquema de reabilitação in-situ, poucos dias antes do anúncio das eleições.

Na sua carta ao Primeiro-Ministro, o Sr. Kejriwal escreveu: “Estes trabalhadores (de Safai Karamcharis) constituem a espinha dorsal do sistema de saneamento da cidade. Durante o seu emprego, eles residem em acomodações fornecidas pelo governo. No entanto, após a aposentadoria, eles são obrigados a desocupar essas casas e não podem comprar suas próprias casas.” “Tenho certeza que eles concordarão com esta proposta e desenharão rapidamente um plano de ação para implementá-la”, acrescentou.