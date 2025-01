Kejriwal promete acabar com o desemprego em Delhi em cinco anos

Faltando menos de duas semanas para a votação nas eleições para a Assembleia de Delhi, o coordenador nacional da AAP, Arvind Kejriwal, prometeu na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) eliminar o desemprego na capital nacional nos próximos cinco anos.

A nossa maior prioridade nos próximos cinco anos será criar empregos e empregos para os nossos jovens. https://t.co/ZM6Hwc62rw -Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 23 de janeiro de 2025

Numa mensagem de vídeo, o antigo ministro-chefe de Deli enfatizou o seu foco no emprego. “A minha principal prioridade será proporcionar emprego aos nossos jovens. A nossa equipa está a elaborar um plano detalhado para resolver a questão do desemprego”, disse ele.

Destacando o histórico de seu governo, Kejriwal afirmou que o governo da AAP em Punjab proporcionou 48.000 empregos públicos em menos de dois anos e facilitou mais de três lakh empregos no setor privado para jovens.

“Sabemos como criar empregos e as nossas intenções são honestas. Com o apoio do povo, eliminaremos o desemprego em Deli nos próximos cinco anos”, disse ele.

As eleições para a Assembleia de Deli estão marcadas para 5 de fevereiro e os resultados serão anunciados em 8 de fevereiro. A AAP busca o terceiro mandato consecutivo na cidade, mas enfrenta uma disputa acirrada do BJP.