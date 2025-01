Kejriwal prometeu fazer uma política limpa, mas construiu um Sheesh Mahal e moldou o golpe de licor: Rahul Gandhi

Lok Sabha Lop e o deputado do Congresso Rahul Gandhi são direcionados à reunião durante uma reunião pública em apoio ao candidato ao Partido Anil Chaudhary da sede da Assembléia de Patparganj para as eleições da Assembléia de Délhi, em Nova Délhi, sobre Janeiro de 2025. Crédito da foto: Ani

O líder da oposição no Lok Sabha Rahul Gandhi atingiu o líder do Partido Aam Aadmi (AAP) senhoria “as pessoas aqui já sabem que ele é o arquiteto do golpe de licor”.

Antes das eleições da Assembléia de 5 de fevereiro, a AAP havia mudado o círculo eleitoral do Sr. Sisodia de Patparganj, de onde foi escolhido três vezes, para Jangpura. O tutor de serviços públicos Avadh Ojha foi enviado em vez do antigo apego CM.

O principal líder do Congresso também atacou o chamado nacional da AAP e o ex -CM Arvind Kejriwal, acusando -o de desaparecer quando os moradores da cidade precisavam dele. “Onde estava Kejriwal quando ocorreu tumultos de Delhi ou quando as pessoas sofreram durante a Covid?” Ele disse, abordando uma demonstração em Patparganj.

O deputado de Rae Bareli acrescentou: “Não sei se as outras partes têm medo de Modi (Primeiro Ministro Narendra), mas Kejriwal tem medo. Ele (o chefe da AAP) prometeu fazer uma política limpa, mas construiu um Sheesh Mahal e moldou o golpe de licor.

‘E quanto à aderência da Terra?’

Em resposta, Kejriwal lançou um forte contra -ataque, atacou o líder do Congresso no caso nacional de Herald e o caso de monitorar terras envolvendo Robert Vadra.

“Não preveja sobre medo e coragem. O país sabe quem é um covarde e quem é corajoso ”, disse o chefe da AAP em uma publicação X.

Ele acrescentou: “Modi coloca as pessoas na prisão em casos falsos, como o ‘golpe’ do licor. Por que você e sua família não foram presos em casos de portas abertas como o National Herald? Como Robert Vadra obteve um CHIT LIMPO DO BJP?

Os aliados do bloco da Índia AAP e o Congresso lutaram juntos nas eleições de 2024 Lok Sabha em Delhi. No entanto, ambas as partes estão lutando contra a pesquisa de assembléia separadamente.