Kelly Stafford apoia seu marido Matthew após o susto de saúde de seus filhos

Kelly Stafford apareceu para torcer por seu marido quarterback do Los Angeles Rams Matheus Staffordno jogo wild card do time da NFL contra o Minnesota Vikings, no Arizona. As quatro filhas do casal a acompanharam. Isto ocorreu após a recente visita da família Stafford ao hospital.

Kelly Stafford conta como foi ao jogo de seu marido Matthew

Em uma série de imagens e videoclipes compartilhados no InstagramKelly Stafford detalhou como esteve presente no jogo de seu marido contra o Minnesota Vikings na segunda-feira com seus filhos. Dois dias antes, o casal teve que levar as filhas gêmeas, Sawyer e Chandler, de 7 anos, ao pronto-socorro de um hospital por motivos ainda não esclarecidos, mas pode ser uma gripe.

Em um dos videoclipes que ele compartilhou na segunda-feira, vários membros da família Stafford podiam ser vistos sentados em seus assentos em um ônibus. “Chegamos no ônibus”, escreveu Kelly Stafford. “Go Rams”, as garotas comemoram no vídeo. “Vamos, papai”, eles foram ouvidos dizendo.

Kelly Stafford também compartilhou uma foto de um emblema do Corpo de Bombeiros de Los Angeles preso a um chapéu azul com um alfinete.

O jogo dos Rams contra os Vikings foi transferido para o State Farm Stadium em Glendale, Arizona. A decisão de mudar foi tomada devido aos incêndios florestais em Los Angeles. Matthew Stafford e sua equipe tiveram um desempenho notável na partida, vencendo de forma convincente com um placar de 27-9. Os Vikings fizeram história ao se tornarem o primeiro time da NFL na história a vencer 14 jogos como time wild card. No entanto, os Rams conseguiram uma vantagem inicial e ampliaram-na ao longo do jogo.

Em 7 de janeiro, Kelly Stafford revelou que ela e duas de suas filhas podem estar gripadas via Instagram. No dia 11 de janeiro, ele anunciou a ida ao pronto-socorro. Ela escreveu: “A noite passada foi longa. De volta às camas e dormindo, todos, exceto Hunter. “Parece que bebi um grau Celsius.” (através Nós semanalmente)

Notavelmente, Kelly Stafford é irmã do técnico de futebol e ex-jogador Chad Hall. Ela e Matthew Stafford se casaram em 2015.