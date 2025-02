Kemp mantém os republicanos ao limite enquanto refletem a oferta do Senado da Geórgia

O governador da Geórgia, Brian Kemp (R), está no centro de intensa especulação, enquanto os republicanos esperam para ver se o governador popular de dois períodos enfrentará o senador Jon Ossoff (D-G.) No próximo ano.

Os republicanos acreditam que Kemp exibiria o campo e seria o candidato mais formidável do partido contra Ossoff, um senador de primeiro prazo que venceu um republicano apoiado por Trump em um dos maiores desconfortos do ciclo eleitoral de 2020.

“É uma espécie de jogo da sala de estar na Geórgia no momento”, brincou um proeminente comentarista conservador Erick Erickson da decisão de “Will-Ao-Won-Won-Co” que Kemp precisa tomar.

“Todo mundo espera que seja dado em 26, mas, na realidade, não recebeu uma indicação neste momento sobre o que faz”.

Durante uma entrevista nesta semana Com Martha Zoller, uma apresentadora conservadora de rádio que já trabalhou para Kemp, o governador do Partido Republicano, que foi ocupado tentando aprovar a reforma da recusa antes do final da sessão da legislatura da Geórgia em abril, não ofereceu indicação sobre sua indicação sobre sua indicação sobre sua indicação sobre sua movimentos futuros.

Ao mesmo tempo, ele não perdeu a oportunidade de lembrar os ouvintes de seu papel nas eleições da Geórgia no último ciclo.

“Eu digo às pessoas, Martha, minha abordagem neste momento está no meu trabalho diário. Eu obtenho duas responsabilidades fora da minha família e da minha empresa, e é, o número um é que sou o governador do Grande Estado da Geórgia ”, disse ele.

“E nos comprometemos durante esse último ciclo de campanha, quando ele estava ajudando os candidatos à casa, ajudando o presidente Trump a vencer a Geórgia e muitas outras pessoas boas na votação eleitoral, que entregaríamos as coisas que prometemos”. E é isso que estou focado em fazer os próximos dois meses e meio durante a sessão legislativa.

Kemp está sob alguma pressão para desafiar Ossoff.

Senador Tim Scott (Rs.C.), presidente da campanha dos republicanos do Senado, Ele disse a Semafor no mês passado que “estamos procurando uma maneira de tornar nosso recrutamento número 1 ser um senador” e acrescentando que Kemp “seria o melhor candidato na Geórgia que tivemos há muito tempo”.

O Clube Conservador de Crescimento publicado no mês passado, que oferece confrontos hipotéticos entre Ossoff e um punhado de candidatos republicanos. Kemp foi o único republicano que venceu Ossoff em um cenário de confronto.

“Acho que qualquer conversa sobre um desafiante de Jon Ossoff começa com Brian Kemp”, disse Stephen Lawson, estrategista republicano que trabalhou na campanha da ex-senadora Kelly Loeffler (R-G.) 2020. “Ele, sem dúvida, seria o melhor candidato a assumir e , Eu acho, derrote Jon Ossoff.

Se Kemp decidir contra o desafio, vários concorrentes Eles estão esperando nas asas.

O representante Buddy Carter (R-G.) E o comissário de seguros estadual John King Ambos expressaram interesse na corrida e a representante Marjorie Taylor Greene (R-G.) está deixando a porta aberta postular para o Senado ou governador.

Ryan Mahoney, consultor político sênior do representante Rich McCormick (R-G.), Confirmou à colina que o congressista estava considerando uma oferta.

“Jon Ossoff fez uma parceria com Joe Biden para promulgar uma agenda radical que estimulou a inflação paralisante e a imigração ilegal histórica”, afirmou Mahoney em comunicado. “É claro que o Dr. McCormick está considerando uma carreira para o Senado. Os georgianos merecem um campeão para suas famílias, nossos valores e o futuro dos Estados Unidos.

Outro nome que foi lançado é o representante Mike Collins (R-G.), Congressista de dois períodos de Jackson, Georgia, que chamou a atenção para patrocinar a lei de Lak de Laken Riley, que o presidente Trump assinou no mês passado.

“Apoie o rascunho do movimento Kemp”, disse Collins ao The Hill em comunicado. “Nosso governador pode ganhar esse assento. Mas se você aceitar um passe, vou falar com o presidente Trump e ver quem precisa de nós para apoiar para garantir que ele tenha outro voto no Senado.

Joanna Rodríguez, porta -voz da campanha republicana do Senado, disse que, embora Kemp fosse o candidato republicano mais forte no papel, vários republicanos poderiam manter a corrida competitiva.

“Sentimos que temos um banco muito profundo na Geórgia de talento. É um estado muito sólido e vermelho e, portanto, Brian Kemp seria o candidato mais formidável, absolutamente, ainda é uma raça muito competitiva, independentemente de quem termina o nosso nomeado “, disse ele.

Se Kemp não corre, os republicanos expressaram sua confiança, mas esperam uma corrida próxima.

“Alguém que não suporta o nome de identificação e reputação e financiamento de Brian Kemp estará em uma luta de cães contra Jon Ossoff, mas as pessoas sabem que ele é derrotado. A Geórgia é um centro do centro certo “, disse Cole Muzio, um aliado de Kemp, que é o presidente do Conselho de Políticas da linha de frente e a primeira ação política de linha.

Erickson previu que seria um “primário confuso” se Kemp não funcionasse.

Enquanto isso, os democratas vêm a Ossoff como um candidato formidável.

“O senador Ossoff rapidamente se estabeleceu como um cavalo de batalha no Senado, e não importa quem indica os republicanos, eles descobrirão que enfrentam um caminho difícil a seguir nesta campanha, devido à força do registro do senador OSOFF em o nome de seu estado.

Uma variável iminente é o papel que Trump poderia desempenhar, se houver, nas primárias republicanas.

Trump e Kemp nem sempre se viram nos olhos depois que o governador e o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger (R) rejeitaram os esforços para cancelar as eleições de 2020, a favor de Trump.

Kemp recebeu o apoio de Trump em sua primeira oferta ao governador em 2018, mas o presidente apoiou o ex-senador David Perdue (R-Ga.) Nas primárias republicanas contra o Kemp durante a reeleição da reeleição 2022 do governador. Kemp derrotou facilmente Perdue por mais de 50 pontos na escola primária.

O crack borbulhou no ano passado novamente, quando Trump criticou Kemp na verdade social, apontando para os comentários da esposa de Kemp que ela escreveria em nome do marido na corrida presidencial. O governador do Partido Republicano Empurrou de volta para Trump na plataforma social xdizendo “Deixe minha família fora disso”.

Desde então, os dois trabalharam para reparar seu relacionamento, compartilhando comentários amigáveis ​​um sobre o outro enquanto viajam os danos causados ​​pela tempestade após o furacão Helene meses depois. Ambos Eles também foram vistos juntos No resort Trump Mar-Alago, na Flórida, no mês passado, antes do dia da inauguração.

“Tudo tem sido positivo”, um agente do Partido Republicano da Geórgia que solicitou o anonimato de falar com a franqueza sobre o relacionamento entre os dois homens, acrescentando que “não houve indicações de que o relacionamento seja inscrito ou algo assim”.

Os republicanos não querem perder a oportunidade de derrotar Ossoff devido ao seu candidato.

O Partido Republicano sentiu que ele teve a oportunidade de circular para superar o senador Raphael Warnock (D-G.) Durante o ciclo de 2022.

Jay Morgan, Cabildo e ex -diretor executivo do Partido Republicano do Estado, disse que muitos cargos, incluindo o Senado, governador e tenente governador, estariam no ingresso eleitoral do estado no próximo ano.

“Você vai à linha, então terá que ser um esforço de equipe, e ninguém quer um candidato estadual que seja o elo fraco”, disse ele. “Seguimos esse caminho.”

