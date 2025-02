Kendrick Lamar traz Serena Williams para o meio de tempo do Super Bowl

Serena Williams Ele venceu 23 singles Grand Slams, quatro ouro olímpico e muito mais elogios em sua carreira como tenista profissional. Agora, ela pode adicionar um artista do Super Bowl ao seu currículo. Domingo, durante o Mid -Time Show em 2025 Super BowlSerena Williams se juntou ao rapper Kendrick Lamar No palco, configurando a Internet em chamas.

Serena Williams dança ‘não como nós’ no tempo -tempo do Super Bowl

Serena Williams foi uma das estrelas convidadas do desempenho médio de Kendrick Lamar no Super Bowl 2025. Curiosamente, Williams e seus companheiros de estrelas convidadas SZA, segundo os relatórios, estavam em relacionamentos românticos com o artista de hip-hop O canadense Drake, que tem uma disputa infame em andamento com Lamar. Uma das músicas que Lamar tocou no evento foi “Not Like Us”, uma música diss que ele lançou durante sua disputa com Drake. Além disso, Williams foi visto dançando na pista.

“Eu não andei assim em Wimbledon”, disse Williams em um vídeo que ela compartilhado Em X (anteriormente Twitter). “Teria sido multado. Tudo era amor.

Além disso, Lamar fez “Humble”, “DNA”, “Euphoria”, “Man at the Garden”, “Peakbooo”, “Luther” e “All the Stars”. A SZA fez as duas últimas pistas com Lamar, já que ambos são produtos de suas colaborações.

Em particular, Williams e Drake foram vistos juntos em 2015, o que levou a especulações que estavam sendo lançadas. Nas imagens de arquivo que fizeram rodadas nas redes sociais em agosto de 2024, Drake pode até ser ouvido dizendo que sua música de 2016 “Too Good” era sobre Williams.

No final de 2016, Williams se comprometeu com o co -fundador do Reddit, Alexis Ohanian. O casal se casou em 16 de novembro de 2017 em Nova Orleans, Louisiana. Eles têm duas filhas juntos, Alexis Olympia Ohanian Jr. e Adira River Ohanian.

O LIX do Super Bowl terminou com o Philadelphia Eagles, garantindo uma vitória confortável contra os campeões dos dois anos anteriores, o Kansas City Chiefs, com uma pontuação de 40 a 22.